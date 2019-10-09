Двух кандидатов на пост главы Вавожского района определили в Удмуртии

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы Вавожского района Удмуртии. Финалистами стали врио главы района Олег Овчинников и глава МО «Водзимоньинское» Дмитрий Шихов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Депутаты Вавожского района выберут нового главу 11 октября.

Отметим, что изначально на обозначенный пост претендовали семь кандидатов. Сегодня они представили конкурсной комиссии предложения по развитию района. Подводя итоги конкурса, руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов отметил, что между первым и вторым финалистом конкурса был большой разрыв по набранным баллам. «Связано это, прежде всего, с тем, что программа кандидата Овчинникова была максимально конкретной, с погружением в конкретные улицы, школы, ФАПы с точными адресами. Это объяснимо, в том числе не только по тому, что человек действительно подготовился, но и тем, что он с июля работает заместителем главы Вавожского района»,— сказал господин Смирнов

Также Сергей Смирнов подчеркнул, что Вавожский район является одним из сильнейших аграрных районов Удмуртии. «Главное, что нужно сделать новому главе — не упустить это лидерство, продолжать развивать аграрный сектор, создавать условия для того, чтобы тот бизнес, который есть в этой области, развивался и новый приходил. Это все во власти главы района. Кроме того, напомню, что у нас в следующем году в Вавожском районе будет проходить национальный праздник Гербер, а в 2021 году — республиканские зимние сельские спортивные игры. И то, и другое событие требует серьезной подготовки»,— отметил он.

Напомним, что в сентябре 2019 года глава Вавожского района Удмуртии Николай Чайников ушел в отставку по собственному желанию. Согласно уставу муниципалитета, с 10 сентября полномочия главы района временно исполняет первый замглавы Олег Овчинников.