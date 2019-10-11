СПЧ счел недоказанным преступление фигуранта «московского дела» Котова

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по научно-правовой экспертизе подготовила заключение на приговор Тверского суда Москвы, назначившего четыре года колонии общего режима программисту Константину Котову. Его задержали после санкционированной акции 10 августа и признали виновным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.). По мнению экспертов СПЧ, суд не проделал нужной работы, чтобы доказать обстоятельства преступления, совершенного программистом, сообщает газета «Ведомости».

В СПЧ считают, что суд проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Как отмечают эксперты, в приговоре не приводятся слова Константина Котова, в которых якобы содержался призыв к противоправным действиям. Авторы заключения считают, что скандирование лозунгов, перечисленных в полицейском рапорте («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и т. д.), не может влиять на оценку действий подсудимого как криминальных. Кроме того, суд почти проигнорировал показания свидетелей защиты, ограничившись изучением свидетельств обвинения, обращает внимания комиссия.

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«Решая вопрос об уголовном наказании лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК, суды обязаны основываться исключительно на оценке общественной опасности и противоправности соответствующего деяния, которая не может быть поставлена в зависимость от отношения этого лица — негативного или позитивного — к принимаемым органами публичной власти решениям или проводимой ими политике»,— говорится в заключении.

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил заключение экспертов адвокату программиста Марии Эйсмонт. Она намерена добиться приобщения документа к материалам дела в апелляции, рассмотрение которой назначено на 14 октября в Мосгорсуде.

Напомним, первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ в декабре 2015 года стал активист Ильдар Дадин. После апелляции в марте 2016 года срок его заключения был сокращен с трех до двух с половиной лет, но на свободу он вышел еще раньше, поскольку привлек внимание письмами о пытках в карельской колонии. В феврале 2017 года Конституционный суд России признал применение статьи противоречащим главному закону страны. Прокуратура, однако, сочла преодолимым запрет Конституционного суда, объяснив это тем, что действия Константина Котова представляли «реальную угрозу наступления негативных последствий».

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Активисты разбудили "дадинскую" статью».