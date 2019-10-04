Прокуратура объяснила заключение Котова «реальной угрозой обществу»

Прокуратура считает преодолимым запрет Конституционного суда наказывать по так называемой дадинской статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях) лишением свободы. В возражениях на апелляционные жалобы адвокатов на приговор программисту Константину Котову, с которыми ознакомились «Ведомости», гособвинение утверждает, что его действия представляли «реальную угрозу наступления негативных последствий». Выходя на пикеты, господин Котов якобы нарушал правила дорожного движения и «определенным образом» блокировал проход граждан по улицам и к достопримечательностям города.

Конституционный суд (КС) в 2017 году обусловил уголовное наказание по ст. 212.1 не только наступлением негативных последствий в виде вреда здоровью и имуществу, но и возникновением угрозы причинения такого вреда, указывает прокуратура. По мнению государственного обвинителя Ярослава Мыца, участники несанкционированных массовых мероприятий по умолчанию подвергают опасности себя и других граждан, случайно оказавшихся в местах массового скопления людей.

Господин Мыц напомнил, что КС признал возможность «законодательного поиска более строгих, соразмерных актуальным социально-политическим реалиям мер государственного принуждения». Господина Котова о привлечении к уголовной ответственности неоднократно предупреждал участковый, однако тот игнорировал предупреждения, поэтому его действия правильно квалифицированы по ст. 212.1, утверждает прокуратура.

Статья 212.1, принятая Госдумой в 2014 году, предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишение свободы до пяти лет за нарушение порядка проведения митинга, шествия, пикета. Согласно статье, неоднократным считается такое нарушение, за которое человек был наказан более двух раз в течение полугода.

В сентябре текущего года суд приговорил Константина Котова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Первым осужденным по этой статье в декабре 2015 года стал гражданский активист Ильдар Дадин. После апелляции в марте 2016 года его срок был сокращен с трех до двух с половиной лет, но на свободу он вышел еще раньше, поскольку привлек внимание письмами о пытках в карельской колонии. В феврале 2017 года Конституционный суд России признал применение статьи противоречащим главному закону страны.

Подробнее о приговоре Константину Котову читайте в публикации “Ъ” «Активисты разбудили "дадинскую" статью».