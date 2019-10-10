Бывшего советника главы Дагестана арестовали в его отсутствие

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева, который также известен как основатель и гендиректор консультационно-диагностического медицинского центра MCR GmbH, специализирующегося на организации лечения пациентов в клиниках Германии. Экс-чиновнику предъявлено заочное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск. Отметим, что обвиняемый является братом бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, который находится под арестом по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность.

По словам адвоката Дмитрия Никольского, участвовавшего в заседании суда, где рассматривалось ходатайство следователя о заочном аресте, представитель Следственного комитета Росси (СКР) обосновывал свою просьбу тем, что, находясь на свободе, Осман Махачев может оказать давление на свидетелей, помешать сбору доказательств либо продолжить преступную деятельность. Тем более что выдвинутое против Махачева обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) относится к категории особо тяжких, предусматривающих наказание до 15 лет лишения свободы. Следователь попросил суд арестовать бывшего чиновника на два месяца, причем этот срок должен исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания в РФ.

В свою очередь, защитник отметил, что в обоснование ходатайства следователь не привел ни одного доказательства: ни жалоб потенциальных свидетелей на давление со стороны Османа Махачева, ни показаний других свидетелей, ни оперативных справок.

Но судью это не смутило, и ходатайство СКР было удовлетворено.

«У следствия был один неоспоримый довод, который безотказно подействовал,— заметил адвокат.— Моего подзащитного действительно сейчас нет в России, а где он, не может ответить никто». При этом защитник уточнил, что Осман Махачев обвиняется «в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере», а не в «получении взятки». Также адвокат заявил, что это преступление, по его данным, «не имеет отношения» к деятельности брата Османа Махачева — бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, арестованного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность. Хотя адвокат не исключил, что такая связь будет выявлена в дальнейшем.

Как уже сообщал “Ъ”, возглавляемое Магомедом Махачевым бюро медико-социальной экспертизы признало инвалидами более 300 человек, которые на поверку таковыми не являлись. Но тем не менее они получали ежемесячные выплаты, в результате чего ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн руб. Следствие считает, что преступную группу Магомед Махачев создал в 2013 году, сразу после своего назначения руководителем бюро.

Бизнес разветвленной системы заключался в установлении и продлении инвалидности здоровым гражданам и инвалидам за взятки. Сотрудники бюро вносили заведомо ложные сведения в акты медико-социальной экспертизы, протоколы медико-социальной экспертизы и справки об установлении инвалидности. Руководители подведомственных бюро привлекли к участию в преступном сообществе непосредственных подчиненных из числа врачей-экспертов, регистраторов, медсестер и других работников возглавляемых ими подразделений, а также гражданских лиц и работников медучреждений республики.

Алексей Соковнин