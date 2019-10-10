«Газпром нефть» развернется на Ямале

«Газпром нефть» хочет значительно расширить периметр крупнейших газовых активов «Газпрома», на которых она готова вести добычу нефти и конденсата. Нефтекомпания приступит к оценке перспектив газоконденсатных залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений «Газпрома» — крупнейших на Ямале. Сейчас «Газпром нефть» уже работает на нефтяных оторочках месторождений «Газпрома» по операторскому рисковому договору.

«Газпром нефть» получила разрешение от «Газпрома» на проведение оценки добычи газового конденсата на крупнейших активах материнской компании, заявил первый зампред правления нефтекомпании Вадим Яковлев. Речь идет о залежах Бованенковского, Харасавэйского месторождений и третьем ачимовском блоке Уренгойского месторождения. «На Харасавэе и Бованенково ближайший этап включает бурение по две скважины на каждом месторождении и переинтерпретации имеющихся сейсмических данных. Это позволит оценить добычный потенциал, уточнить информацию геологических строений объектов. И дальше совместно с "Газпромом" принимать решение о возможном участии "Газпром нефти" в работе на этих проектах»,— рассказал господин Яковлев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам топ-менеджера, в случае принятия решения о разработке газоконденсатных залежей газ будет продаваться «Газпрому», а «Газпром нефть» будет заниматься созданием мощностей по стабилизации конденсата и по его транспортировке и логистике.

Бованенковское и Харасавэйское месторождения — крупнейшие газовые месторождения Ямала и основа прироста добычи «Газпрома» на ближайшие десятилетия. Запасы Бованенковского месторождения — около 4,7 трлн кубометров газа, Харасавэйского — 2 трлн кубометров газа.

В апреле «Газпром нефть» объявила о подписании операторского рискового договора с «Газпромом» по ачимовским залежам гигантского Ямбургского месторождения, а также нефтяным оторочкам Ен-Яхинского и Песцового месторождений (все лицензии принадлежат «Газпрому») в ЯНАО. По такого рода контрактам «Газпром нефть» сможет ставить запасы на баланс, однако берет на себя все расходы и риски при добыче.

Дмитрий Козлов