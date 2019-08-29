«Газпром нефть» собирает газ

Как выяснил “Ъ”, правительство намерено до конца года разыграть на аукционе расположенное на Ямале Хамбатейское газоконденсатное месторождение начальной стоимостью 2 млрд руб. По данным “Ъ”, наиболее вероятным претендентом на лицензию является «Газпром нефть», которая сейчас формирует кластер активов в южной части Обской губы на базе Новопортовского месторождения.

Правительство в этом году проведет аукцион за лицензию на Хамбатейское газоконденсатное месторождение федерального значения в Ямало-Ненецком АО. Соответствующее распоряжение, по данным “Ъ”, было подписано Дмитрием Медведевым в конце августа. Извлекаемые запасы месторождения по категории C1+C2 составляют 34 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн газового конденсата, а ресурсы по категории D0 (подготовленные) — 247 млрд кубометров газа и около 20 млн тонн конденсата. Участок, на котором оно находится, частично расположен в акватории Обской губы, его площадь 342 кв. км. Стартовый платеж на аукционе составит более 1,8 млрд руб. В пресс-службе правительства отказались от комментариев, в Минприроды “Ъ” не ответили.

Участок находится в южной части Обской губы и относится к выделяемой «Газпромом» южной промышленной зоне, центральным для которой является Новопортовское месторождение (запасы газа — 320 млрд кубометров). Лицензией на него владеет «Газпром нефть», и она же, по данным “Ъ”, является наиболее вероятным покупателем Хамбатейского месторождения. Сейчас компания занимается консолидацией расположенных вокруг участков: Южно-Каменномысского, Южно-Новопортовского, Ростовцевского и Сурового месторождения. Так, суммарные ресурсы газа Южно-Новопортовского и Сурового участков — около 800 млрд кубометров. «Газпром нефть» собирается утилизировать газ, как закачивая его в пласт, так и сдавая его в систему «Газпрома». Проект предполагает строительство газопровода через Обскую губу мощностью 20 млрд кубометров в год стоимостью 75 млрд руб. Кроме того, для увеличения ресурсной базы близ «Нового порта» «Газпром нефть» в рамках обмена активами с НОВАТЭКом планирует получить Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение. Также в мае этого года нефтекомпания сообщала об открытии нового газового месторождения — Ближненовопортовского. В «Газпром нефти» и «Газпроме» не стали комментировать интерес к Хамбатейскому месторождению.

Вадим Яковлев, первый замгендиректора «Газпром нефти», 16 апреля На Новопортовском месторождении себестоимость добычи нефти составляет около 1 тыс. руб. на тонну — $2 на баррель

Последние годы «Газпром нефть» ищет новые возможности кооперации со своей материнской компанией. Помимо поставок газа со своих ямальских активов в этом году нефтекомпания договорилась с «Газпромом» о разработке ачимовских залежей Ямбургского месторождения, а также нефтяных оторочек Ен-Яхинского и Песцового месторождений (лицензии принадлежат «Газпрому»). Геологические запасы ачимовских залежей Ямбургского месторождения сопоставимы с половиной крупнейшего в России Самотлорского нефтяного месторождения «Роснефти» — 1,2–3,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. Предполагается, что «Газпром нефть» начнет добычу нефти на Ямбургском месторождении уже в 2024–2025 годах с целью довести ее до 5–6 млн тонн на первом этапе, который предполагает освоение 600 млн тонн геологических запасов.

Аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова согласна, что «Газпром нефть» выглядит наиболее логичным претендентом на Хамбатейское месторождение, учитывая его близость к Новопортовскому месторождению. Ключевым вопросом остается подтверждение ресурсов газа на Хамбатейском месторождении, отмечает Сергей Капитонов из Центра энергетики МШУ «Сколково», поскольку без него новое и довольно труднодоступное месторождение в богатой газовой провинции может оказаться не столь интересным для потенциальных недропользователей.

Дмитрий Козлов