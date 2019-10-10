Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Анкара выпустит в Европу миллионы беженцев, если военная операция Турции в Сирии будет названа вторжением, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После объявления о начале турецкого наступления европейские страны, осудив действия Анкары, потребовали созвать срочное заседание Совета безопасности ООН.

Цель операции «Источник мира» — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований, которые Анкара называет террористическими, но поддерживаются США. «Источник мира» стал третьей операцией Турции в Сирии после «Оливковой ветви» и «Щита Евфрата».

«Эй, Европейский союз, проснись! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам»,— обратился к лидерам европейских государств господин Эрдоган, выступая перед законодателями из своей Партии справедливости и развития (цитата по AFP).

Как добавил турецкий президент, военная операция «Источник мира», развернутая на севере Сирии, направлена исключительно на уничтожение террористов региона и их оружия. В ходе наступления, которое началось накануне, убиты более 100 террористов. По его словам, после окончания турецкой операции запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» будет уничтожена окончательно. «ИГ больше не сможет вести никакую деятельность в регионе, я хочу это гарантировать»,— сказал он.

Напомним, турецкая военная операция началась 9 октября. Наступление развернуто как в небе, так и на суше. В Минобороны Турции заявили об уничтожении 181 объекта. По информации сирийских СМИ, в ходе операции убито 9 мирных жителей, 14 пострадали. Курды объявили о гибели 14 турецких солдат.

Как о жертвах среди мирных жителей сообщают курды и турки читайте в публикации “Ъ”.