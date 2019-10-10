Курды заявили об отражении атаки турецких военных

«Силы демократической Сирии» (SDF) сообщили об отражении атак со стороны Турции в районе города Рас-эль-Айна. В ходе столкновений погибли 14 турецких военных, сообщает «Аль-Маядин» со ссылкой на источники. SDF также утверждают, что подбили четыре турецких танка на подступах к Телль-Абъяд, в результате столкновений погибли пять военных.

Как сообщает «Аль-Джазира», турецкой армии удалось установить контроль над несколькими населенными пунктами близ города Телль-Абъяд и на 8 км продвинуться вглубь сирийской территории». В Турции также утверждают, что нанесли удары по 181 объекту.

Операцию «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Накануне начала военных действий президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных с этой территории. В Минобороны Турции считают, что операция направлена на уничтожение террористов.

О начале третьей турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" забил войной».