Минобороны Турции отчиталось о первых успехах военной операции в Сирии

Минобороны Турции доложило о первых успехах военной операции «Источник мира» на севере Сирии. В операции, начавшейся накануне, участвует турецкая авиация и артиллерия. В первый день вооруженные силы Турции нанесли удары по 181 объекту.

Цель операции «Источник мира» — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований, которые Анкара называет террористическими.

«Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами»,— говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

В Минобороны Турции подчеркивают, что военная операция направлена исключительно на уничтожение террористов, их укрытий и техники, а сам план разработан так, чтобы «не нанести вред дружественным и союзным странам».

Как передает государственное сирийское агентство SANA, на севере провинции Ракка турецкие военнослужащие уже проникли вглубь сирийской территории и заняли четыре селения в окрестностях пограничного города Телль-Абъяд. По информации агентства, в ходе турецких обстрелов погибли не менее восьми мирных граждан, в том числе трое детей, еще 14 человек получили ранения. Государственное сирийское агентство назвало действия Турции «агрессией».

Напомним, о начале новой военной операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Накануне начала военных действий президент США Дональд Трам заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили американское военное руководство в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии.

О начале третьей турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" забил войной».