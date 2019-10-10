Иран обвинил журналистку Юзик в шпионаже из-за контактов с израильтянами

Власти Ирана обвинили российскую журналистку Юлию Юзик в шпионаже из-за контактов с гражданами Израиля в Facebook, рассказала она «МБХ медиа». Тегеран утверждал, что у россиянки возникли проблемы с визой.

«Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем Facebook какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как "еврей". Вот этих контактов в Facebook, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения»,— сказала госпожа Юзик.

Она сказала, что находилась в тюрьме неделю, там был бетонный пол, и чтобы на нем сидеть, ей кинули несколько одеял. «Но я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей (дочерей 16 и 13 лет и 10-летних сыновей-близнецов.— “Ъ”). Это очень страшно»,— заявила журналистка.

По ее словам, вчера ей предъявили новые обвинения, которые усугубляли ситуацию, но потом вывезли из тюрьмы и привезли в аэропорт. Госпожа Юзик заявила, что испытывает шок до сих пор. Журналистка также поблагодарила всех, кто участвовал в пикете у посольства Ирана и призывал освободить ее.

Напомним, 4 октября стало известно, что Юлия Юзик была задержана в Иране. О том, что она находится в тюрьме, сообщила ее дочь. В МИД Ирана пообещали, что Юлию Юзик вскоре освободят, но позднее отказались от этих слов.

По некоторым данным, журналистку подозревали в шпионаже, однако в Тегеране опровергли это предположение и заявили, что у россиянки возникли проблемы с визой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль негативно относится к задержанию Юлии Юзик.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».