Иран не подтвердил информацию о скором освобождении российской журналистки

Министерство иностранных дел Ирана не подтверждает информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Госпожа Юзик прилетела в Иран 29 сентября, а 2 октября ее задержали в гостиничном номере сотрудники Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). На 5 октября был запланирован суд — госпожу Юзик обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.

«Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ (к Юзик. — “Ъ”) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили»,— сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

Позже господин Ганенко сообщил “Ъ”, что посол РФ в Тегеране Леван Джагарян встретился с представителями консульского департамента МИД Ирана и запросил консульский доступ и разъяснения на счет случившегося. «Иранцы заверили, что дадут все необходимые разъяснения в ближайшее время. Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной, делаем все возможное для освобождения гражданки Юзик, Исходим из того, что было сказано послом (Ирана в Москве. — “Ъ”) Мехди Санаи в пятницу»,— сказал господин Ганенко. 4 октября вызванный в МИД РФ господин Санаи сообщил, что госпожа Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и вскоре будет освобождена.

38-летняя Юлия Юзик сотрудничала с «Комсомольской правдой», «Московским комсомольцем», журналом «Русский Newsweek» и рядом других изданий. Автор книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».