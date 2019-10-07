Иран заявил, что задержание журналистки Юзик не связано со шпионажем

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не было связано со шпионажем, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Али Рабии. По его словам, у россиянки возникли проблемы с визой. Он уточнил, что иранские власти продолжают разбираться в ситуации. «Ее дело связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем»,— уточнил господин Рабии (цитата по «РИА Новости»).

Какие именно проблемы у госпожи Юзик с визой — неизвестно, но, по данным телеведущей Тины Канделаки, Юлии Юзик был закрыт въезд в Иран.

О задержании в Иране госпожи Юзик стало известно 4 октября. О том, что она находится в тюрьме, сообщила ее дочка, коллеги подтвердили. В МИД Ирана обещали, что Юлию Юзик вскоре освободят, но позднее отказались от этих слов. Российский МИД ждет освобождения журналистки на этой неделе.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».