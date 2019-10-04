В Иране задержали российскую журналистку

В пятницу, 4 октября, стало известно о задержании в Иране российской журналистки, автора ряда книг Юлии Юзик. О том, что она находится в тюрьме, сообщила ее дочка, и подтвердили коллеги. В посольстве РФ в Тегеране “Ъ” сообщили, что «в курсе» ситуации и «разбираются» с ней. По некоторым данным, Юлию Юзик подозревают в шпионаже.

Пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко, комментируя сообщение о задержании журналистки Юлии Юзик, рассказал “Ъ”: «29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран — насколько нам известно, по частному приглашению. По прибытии сотрудниками аэропорта имени Имама Хомейни по неизвестным пока причинам был изъят загранпаспорт. 2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась. Со слов ее матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства обо всем этом стало известно утром 4 октября, то есть сегодня. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали. Якобы — по непроверенной информации — судебные слушания состоятся завтра, но достоверными сведениями на этот счет мы не располагаем».

По словам дипломата, посольство, в том числе лично посол, находится на постоянной связи с МИД Ирана: «Поскольку сегодня в стране выходной, то, к сожалению, практических действий от коллег можно ожидать только завтра. Мы предпринимаем все необходимые шаги для скорейшего прояснения ситуации».





«Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала посольство ни о своем приезде в Тегеран (хотя по словам ее мамы, ее дочь ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами), ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта. В связи с этим, с учетом непростой внутриполитической ситуации в стране и напряженной внешнеполитической обстановкой вокруг Ирана, мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить Исламскую республику, с убедительной просьбой по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах»,— отметил господин Ганенко.

38-летняя Юлия Юзик сотрудничала с «Комсомольской правдой», «Московским комсомольцем», журналом «Русский Newsweek» и рядом других изданий. Автор книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.

За журналистку вступился экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, избранный в 2018 году председателем оппозиционной партии «Гражданская инициатива». «Что готово и может сделать министерство в этой ситуации,— обратился он к представителю МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.— Иран не США, у нас с ним (вроде бы) хорошие отношения. Юлия — человек неудобный… Помешает ли это МИДу вступиться за нее? Искренне надеюсь, что нет».

Мария Захарова ответила на пост: «Дмитрий, ничего не помешает российскому МИДу оказать содействие российскому гражданину, который оказался в беде за границей». Позже госпожа Захарова уточнила: «В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки».

О задержании Юлии Юзик сообщила в Facebook ее дочь (написавшая сообщение с аккаунта матери: «Маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть ее, но даже слышать ее голос не будет возможности. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет… Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий ее судьбу».

Позже журналист Борис Войцеховский (бывший муж Юлии Юзик) добавил детали произошедшего: «Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту.

Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это лет десять минимум».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил «Интерфаксу», что организация подключилась к ситуации: «Я попросил коллег из международного отдела Союза журналистов России с этим разобраться. Судя по всему, это связано, может быть, с израильской визой, потому что в Иране понятно, как к этому относятся».

Два дня назад Юлия Юзик опубликовала в Instagram пост с красивыми видами иранского города Кашан (провинция Исфахан), в котором написала: «Я боюсь, что когда-нибудь приеду сюда и больше не вернусь».

Марианна Беленькая, Елена Черненко