Депутаты Воронежской области согласовали кандидатуру Александра Гулягина на пост прокурора региона

Депутаты воронежской облдумы согласовали на должность главного прокурора региона Александра Гулягина. Напомним, на это посту господин Гулягин сменил Николая Шишкина, перешедшего на должность заместителя генпрокурора и охарактеризовавшего своего преемника как компетентного и знающего.

Александру Гулягину 41 год. Он родился в городе Бикине Хабаровского края. В 1999 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ, тогда же начал карьеру в правоохранительных органах с должности следователя прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска. Затем был старшим следователем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры города, заместителем прокурора Центрального района, первым заместителем прокурора Кировского района Хабаровска, прокурором Вяземского района Хабаровского края, прокурором Центрального района Хабаровска. В 2008 году был назначен заместителем, а затем первым заместителем прокурора Владимирской области. В феврале 2014 года возглавил прокуратуру Калужской области. Доктор юридических наук. Является сыном заместителя генпрокурора Юрия Гуляева.

Подробнее о смене прокурора Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Александр Прытков