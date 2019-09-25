Сенаторы одобрили повышение главного воронежского прокурора до замгенпрокурора

Cегодня на заседании Совета федерации сенаторы одобрили кандидатуру прокурора Воронежской области Николая Шишкина на пост заместителя генпрокурора. В новой должности господин Шишкин будет надзирать за деятельностью правоохранителей Сибирского федерального округа. «Кандидат грамотно отвечал на вопросы и проявил компетентные знания»,— представил Николая Шишкина председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин назвал Николая Шишкина «справедливым прокурором» и попросил поддержать его кандидатуру, так как в новой должности он принесет пользу родине. У сенаторов вопросов к господину Шишкину не было.

Напомним, о возможном назначении воронежского прокурора стало известно в июле, когда пост заместителя Юрия Чайки из-за проблем со здоровьем оставил Владимир Малиновский. По данным “Ъ-Черноземье”, преемником Николая Шишкина в Воронеже может стать сын заместителя генпрокурора Юрия Гулягина прокурор Калужской области Александр Гулягин. Пока исполнять обязанности главы надзорного ведомства будет первый заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин.

Николаю Шишкину 60 лет. Он родился в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области. Карьеру начал в 1976 году слесарем-сборщиком на заводе «Водмашоборудование». В 1985-м окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. В прокуратуре работал на разных должностях до 2004 года. После служил заместителем начальника главного управления Министерства юстиции по региону — главным судебным приставом, в 2005–2006 годах руководил областным управлением Федеральной службы судебных приставов. В 2006-м назначен прокурором Воронежской области.

Подробнее о работе Николая Шишкина в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков