Николай Шишкин назвал кандидата на пост прокурора Воронежской области компетентным и знающим

Заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин отрекомендовал кандидата на должность прокурора Воронежской области Александра Гулягина (на данный момент возглавляет калужскую облпрокуратуру) как человека «компетентного, знающего, добропорядочного и подготовленного». Об этом господин Шишкин заявил на пресс-конференции, посвященной итогам его работы во главе региональной прокуратуры (с 2006 по 2019 годы). По данным “Ъ-Черноземье”, представление Генпрокурора РФ Юрия Чайки о назначении Александра Гулягина будет рассмотрено областной думой на заседании 10 октября.

По мнению Николая Шишкина, его преемнику достанется «наработанная система», которая не будет требовать «ежеминутного влияния на ситуацию». «Не вызывает тревогу, что со сменой прокурора что-то затеряется или пропадет из поля зрения. Есть отраслевые отделы, управления, старшие помощники, отдел организационного контроля. За всеми громкими делами обеспечен системный надзор. Если будет возможность оптимизировать какой-то участок, какое-то направление, влить в него новые идеи, это будет хорошо. Если останется как есть — тоже хорошо»,— заявил замгенпрокурора. Он подчеркнул, что это не его субъективное мнение: «У нас три недели работали 33 человека из Генпрокуратуры. Не то что провалов — недостатков в работе выявлено не было».

Бывший прокурор Воронежской области напомнил, что за последние два десятилетия уровень преступности в регионе значительно снизился. «В 2000 году я был заместителем прокурора области. По статистике, тогда за год совершалось 400 и более умышленных убийств. Сейчас — менее 90. Это показатель преступности, который не прикрасишь, не укроешь, это объективная оценка криминогенной ситуации. И по другим тяжким составам у нас объективно ситуация лучше. Я сравнивал с Сибирью — у нас намного комфортнее»,— заявил господин Шишкин. Он также признался, что за годы работы у него не возникало ситуаций, когда бы он поменял точку зрения на конкретное уголовное дело или вынесенный приговор: «Случайно осужденных у нас в принципе быть не может. Никогда не возникало сомнения, что там, где постановлены приговоры, что-то сделано не так».

Подробнее о работе господина Шишкина в регионе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Андрей Прах