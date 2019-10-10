Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Он назвал подобные утверждения «ложью».

«Вспомните нашу задачу (в Сирии—“Ъ”). Мы пришли туда, где людей убивали, сжигали, держали в клетках. Президент начал кампанию по сокрушению халифата, и это было достигнуто»,— сказал господин Помпео в телеканалу PBS (цитата по ТАСС). Он добавил, что американских военных вывели из зоны проведения операции для их безопасности. США, по словам господина Помпео, продолжат защищать своих граждан от террористической угрозы.

Турецкая военная операция носит название «Источник мира». Она направлена против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Напомним, 9 октября Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии, позднее было объявлено о начале наземной операции. Перед этим Вашингтон решил вывести американские войска с северных территорий Сирии. Президент США Дональд Трамп при этом пригрозил уничтожить экономику Турции, если она сделает что-то неподобающее. Курды обвинили американское военное командование в предательстве. По данным СМИ, в результате турецкой операции уже погибли не менее 11 человек.

Подробнее о военной операции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” забил войной».