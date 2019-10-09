Курдские формирования на севере Сирии обвинили США в предательстве

Во время видеоконференции, состоявшейся между полевыми командирами «Демократических сил» и спецпредставителем президента США Джеймсом Джеффри, курды обвинили американское руководство в измене, сообщила газета The Washington Post. Несколькими днями ранее Дональд Трамп принял решение вывести американских военнослужащих с территории северо-востока Сирии, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предполагал начать военную операцию против курдов.

«Вы продали нас!» — обвинил американское руководство один из курдских полевых командиров во время видеоконференции и покинул комнату переговоров. «Мы привыкли к тому, что нас предают наши иностранные партнеры»,— приводит слова другого командира издание.

Видео переговоров газета не приводит. Госдепартамент не ответил на запрос издания прокомментировать прошедшую видеовстречу.

Напомним, решение президента США вывести американские войска с сирийской территории к востоку от Евфрата подверглось критике как со стороны турецкий властей, анонсировавших начало военной операции в приграничных районах Сирии, так и со стороны американского истеблишмента, обвинившего господина Трампа в предательстве международный интересов.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».