Сенаторы США предложили ввести санкции против Эрдогана за операцию в Сирии

Демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм предложили наложить санкции на американские активы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других высокопоставленных чиновников из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Текст законопроекта опубликовал в Twitter господин Холлен.

Турецкая военная операция носит название «Источник мира». Она направлена против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

«Эти санкции будут иметь немедленные, долгосрочные последствия для Эрдогана и его вооруженных сил»,— написал Крис Ван Холлен. Как следует из прикрепленного документа, помимо президента Турции под санкции попадет вице-президент страны, министры обороны, иностранных дел, финансов, торговли и энергетики.

Сенаторы также предлагают ввести санкции против любых иностранных граждан, которые продают что-либо или оказывает финансовую, материальную и техническую поддержку турецким вооруженным силам, а также сознательно проводят сделки, связанные с вооружением. Например, за поставки самолетов или запчастей, которые используются турецкими военными.

Также предлагается наложить санкции на энергетический сектор, которые поставляют товары, услуги, технологии и прочее, что поможет поддерживать производство топлива и природного газа, которые потом будут использованы Анкарой в военных целях.

Ограничительные меры также предлагается ввести за покупку Турцией российских С-400. Сенаторы предлагают применить против Анкары меры, предусмотренные американским законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Напомним, 9 октября Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии, позднее было объявлено о начале наземной операции. Турецким авиаударам предшествовало решение Вашингтона вывести американские войска с северных территорий Сирии. Дональд Трамп при этом пригрозил уничтожить экономику Турции, если она сделает что-то неподобающее. Курды обвинили американское военное командование в предательстве.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на данные мониторинга, число погибшив результате авиаудара со стороны Турции уже выросло до 11, из них восемь — мирные жители. Официально эта информация не подтверждена.

Подробнее о военной операции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” забил войной».