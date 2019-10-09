Разведения войск снова не произошло

Сегодня в Донбассе была предпринята новая попытка развести войска в поселках Петровском и Золотом, что послужило бы толчком к активизации переговорного процесса. Однако, как и два дня назад, она закончилась провалом. Хотя представители самопровозглашенных республик Донбасса в обоих случаях запустили сигнальные ракеты, означающие готовность к разведению сил, ответа с украинской стороны не последовало. Представители Донецкой народной республики (ДНР) уже заявили, что вновь попробуют развести войска завтра, но вероятность успеха невелика. Украина по-прежнему настаивает, что для этого необходимы семь дней без обстрелов. При этом обстрелы и взрывы в районах предполагаемого разведения фиксируются ежедневно.

В среду около 13:00 представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) констатировали срыв разведения сил в районе поселка Золотое. «Отвод сорван из-за отказа украинской стороны»,— заявили агентству «Интерфакс» в народной милиции республики. В соседней Донецкой народной республике, где силы, согласно договоренностям, должны были быть разведены в районе поселка Петровское, надежду на успех сохраняли подольше — до 15:00. Когда в указанное время украинская сторона так и не выпустила ответную сигнальную ракету, означающую готовность отвести войска, представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили, что повторят попытку завтра, 10 октября.

В Киеве официально не заявляли о готовности разводить войска ни сегодня, ни завтра.

Тем не менее представители ОБСЕ не исключают, что именно завтрашняя попытка может стать удачной. «По последней информации, что у нас есть, переговоры продолжаются. К сожалению, на данный момент другой информации у нас нет. Мы будем здесь, будем наблюдать и отчитываться сегодня и в последующие дни»,— заявил журналистам сотрудник организации, присутствовавший на участке разведения в Петровском.

Напомним, что сегодняшняя попытка реализовать договоренности, достигнутые еще в 2016 году, и все-таки создать зоны безопасности в районе поселков Петровское и Золотое была уже второй за неделю. Первая была предпринята в понедельник, 7 октября, но Украина прямо заявила, что не собирается это делать, сославшись на обстрелы. «Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения»,— заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко. При этом и в Москве, и в обеих самопровозглашенных республиках Донбасса утверждали, что такой договоренности не было.

Однако в понедельник и российские, и украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что разведение не отменено, а лишь отложено — и всего на два дня. Но если в ДНР и ЛНР это затем подтвердили официально, Киев только подтвердил прежнюю позицию о необходимости выждать семь дней без обстрелов. «С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено»,— написал вчера на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Отсчет этих дней, судя по всему, даже не начинался: в последнем отчете мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине говорится как минимум о двух взрывах в зоне разведения сил в Золотом утром 7 октября. Но, как утверждают в ЛНР, обстрел был и вчера вечером, около 21:30. Проверить эту информацию в ОБСЕ пока невозможно: отчет, описывающий этот период, будет опубликован только завтра вечером. Минобороны Украины сообщает уже о сегодняшних обстрелах в Золотом. «После 10:25 разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н. п. Золотое»,— говорится в ежедневной сводке на сайте ведомства.

Кроме того, от цели сорвать разведение сил не собираются отступать сторонники националистического батальона «Азов».

Сегодня украинским властям даже пришлось применять против них силу. Когда автоколонну националистов, следующую в поселок Золотое, остановили возле города Кременная, началась стычка, в которой пострадал один полицейский. Однако после сообщения о срыве отвода войск им все-таки удалось проехать дальше, об этом сообщили сами националисты в Telegram-канале «Последний блокпост — нет капитуляции».

Кирилл Кривошеев