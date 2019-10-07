Минские соглашения не дают утопить в «Азове»

В течение понедельника из Киева приходили противоречивые новости, касающиеся урегулирования в Донбассе. Сначала глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил об отмене запланированного разведения войск, однако затем появились сообщения о том, что новая попытка будет предпринята уже 9 октября. Не сбылись и опасения, что националисты из батальона «Азов» займут позиции на линии соприкосновения после отвода войск. По данным украинских силовиков, «Азов», собиравшийся «защищать каждый сантиметр украинской земли», уже покинул поселок Золотое.

В зоне конфликта в Донбассе стороны должны были развести войска в районе поселков Петровское и Золотое: первый находится в Донецкой области, а второй — в Луганской.

Хотя договоренность на этот счет была подписана еще в 2016 году, в нынешних условиях она приобретает особое значение: от ее выполнения зависит проведение саммита «нормандской четверки», который при оптимистичном сценарии позволит разблокировать процесс урегулирования на востоке Украины. Ожидалось, что если разведение сторон пройдет успешно, саммит может состояться уже до конца октября (см. “Ъ” от 2 октября).

Однако эти планы оказались под угрозой срыва. В понедельник утром глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сорвано из-за обстрела обоих поселков: «Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения».

В самопровозглашенных республиках Донбасса, в свою очередь, попытались продемонстрировать, что их намерения куда серьезнее, чем у Киева.

Несмотря на слова господина Пристайко, и Донецкая, и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили, что не видят препятствий для разведения сил, и предоставили мониторинговой группе ОБСЕ сведения о расположении своих сил.

Что же касается обстрелов подконтрольной Украине территории, то в них Донецк и Луганск обвиняют саму Украину. «Самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении. Станица (Станица Луганская, разведение сил там прошло еще в июне.— “Ъ”) якобы обстреливалась регулярно, пока Киев действительно не решил разводить войска. И тогда все затихло»,— написал в своем Telegram-канале представитель ЛНР в Минской контактной группе Родион Мирошник.

Согласно отчетам мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине, камера, установленная наблюдателями в поселке Золотое, действительно фиксировала обстрелы в течение последних семи дней.

Большинство из них были выпущены с севера на юг или северо-запада на юго-восток, что, исходя из расположения сил, позволяет предположить, что стреляли украинские военные (в отчетах ОБСЕ не указывается, какая из сторон произвела выстрел).

Например, 2 октября в 20:24 камера зафиксировала как минимум один снаряд, пролетевший в этом направлении и, по оценкам СММ, в пределах участка разведения. Кроме этого, замечен еще целый ряд инцидентов с пометкой «определить, в пределах участка разведения или вне его, не представлялось возможным». Обстрелы, зафиксированные этой же камерой 3 октября, по оценкам наблюдателям, были уже «за пределами участка разведения», однако направление полета снаряда было тем же — с северо-запада на юго-восток.

В самом последнем отчете, опубликованном в понедельник, тоже говорится о нарушении перемирия в районе Золотого, в частности, отмечается, что в ночь с 5 на 6 октября снаряды наблюдались в обоих направлениях. Один из них, летящий с северо-востока на юго-запад (предположительно, со стороны ЛНР), по мнению наблюдателей, даже был зафиксирован в зоне разведения сил.

Поселок Петровское тоже упоминается в отчетах за последнюю неделю, но в другом контексте: там вооруженные формирования ДНР отказывали патрулю ОБСЕ в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются инженерные работы», или «работу снайпера». Таким образом, записи с камеры в Петровском наблюдателям получить не удалось.

Впрочем, уже в понедельник вечером стало известно о том, что украинские военные не собираются откладывать разведение сил надолго: оно якобы начнется уже в полдень 9 октября.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ.

Между тем на пути разведения сил возникли не только политические, но и силовые препятствия — против выступил националистический батальон «Азов». В минувшее воскресенье его лидер Андрей Билецкий с группой сторонников приехал в Золотое, где записал видеообращение. «Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным "Минском", с позорной "формулой Штайнмайера" (план пошаговой реализации минских соглашений, составленный экс-главой МИД, а ныне президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.— “Ъ”), просто преступным отведением войск,— сказал он.— Если свою прямую обязанность защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли не выполняет президент, не выполняет власть, то выполним еще раз мы — ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем». На это заявление резко отреагировали в Луганске, отметив, что действия «Азова» могут спровоцировать эскалацию. «Мы призываем представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на политическое руководство Украины с целью недопущения срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран—участников "нормандского формата"»,— заявил представитель минобороны самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

Эти опасения могут оказаться преувеличенными. Как заявили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и замначальника национальной полиции Украины Вадим Троян, уже вечером в понедельник в Золотом осталось лишь около 20 бойцов «Азова» — остальные покинули поселок. К такому выводу украинские силовики пришли, посетив Золотое. «Мы общались с большим числом людей, в том числе спрашивали про их отношение к процессу разведения войск, к событиям, что происходят. Могу с уверенностью сказать: местное население в целом поддерживает концепцию разведения»,— заявил на вечернем брифинге министр обороны Украины.

Скандал вокруг реализации «формулы Штайнмайера» и разведения сил в Донбассе позволил вновь заявить о себе бывшему президенту Украины Петру Порошенко. На воскресном митинге под лозунгом «Нет капитуляции» (см. “Ъ” от 7 октября) он был одним из главных действующих лиц, демонстрируя свою близость к народу в противовес нынешним властям.

Правда, уже в понедельник господин Порошенко оказался в весьма неловкой ситуации. На протестной акции в Киеве он заявлял, что «"формула Штайнмайера" — это чисто российский сценарий», не предполагая, что дезавуирует его высказывание никто иной, как сам немецкий политик, инициатива которого вызвала столь бурные события на Украине. На вопрос корреспондента BBC, какой была роль России в создании этой формулы, Франк-Вальтер Штайнмайер кратко ответил: «Никакой». И отметил, что сама постановка вопроса его удивляет, потому что на переговорах, где разрабатывалась формула, «присутствовал тогдашний президент (Украины Петр Порошенко.— “Ъ”)».

В Москве, в свою очередь, дали понять, что ждут от президента Украины выполнения обязательств Киева, несмотря на возникшие у него трудности в связи с сопротивлением националистов.

«У Зеленского сильный мандат. Если он им не сможет воспользоваться, это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям в Донбассе,— написал в своем Telegram-канале глава Центра политической конъюнктуры Александр Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.— И нужно быть реалистами. Украина, в конечном счете, будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит».

В свою очередь, заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин в беседе с “Ъ” отметил, что противодействие со стороны радикалов было вполне ожидаемым для офиса Владимира Зеленского. Однако, по мнению эксперта, от шагов, которых ждут в Москве, он все же не откажется. «Тут вопрос долгосрочной динамики,— добавил эксперт.— Отказ от минских договоренностей означал бы полную потерю суверенитета над Донбассом уже сейчас. И, скорее всего, навсегда. В свою очередь, вариант с реализацией минских договоренностей — это более или менее быстрая реинтеграция. Президент Зеленский заявил, что сейчас будет частично деблокироваться перемещение людей и товаров через линию разграничения. Если это произойдет, это позволит начать сшивать разорванную ткань Украины».

Кирилл Кривошеев