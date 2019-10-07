Формулу Штайнмайера переписывают на майдане

В воскресенье в двух десятках украинских городов прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», с помощью которой нынешние власти Украины надеются остановить конфликт в Донбассе. Самая масштабная манифестация, собравшая около десяти тысяч человек, состоялась в центре Киева. Ее участники — а среди них был и бывший президент Украины Петр Порошенко — предупредили действующего президента Владимира Зеленского о готовности сорвать любые договоренности, способные нанести ущерб суверенитету Украины, и заявили, что не позволят осуществить объявленный главой государства план отвода войск от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. На место отводимых с фронта частей и подразделений вызвались прийти добровольцы.

Митингу на киевском майдане Незалежности было дано название «вече». Точно так же назывались многотысячные митинги времен Майдана 2013–2014 годов, завершившегося бегством из страны президента Виктора Януковича. Как и во время революции пятилетней давности, на воскресном вече была запрещена демонстрация партийной символики. Организаторы особо подчеркивали, что протест должен носить надпартийный характер и объединить людей самых разных политических убеждений. Главное, чтобы они разделяли опасения за судьбу страны.

Нарушить предписание рискнули только представители националистической партии «Свобода», не прошедшей по итогам летних выборов в Верховную раду. Несколько человек под знаменами с символикой «Свободы» раздавали на площади листовки с призывами прийти на их партийную акцию, намеченную на 14 октября. Листовки сообщали, что «Свобода» требует от президента не только отказа от «формулы Штайнмайера», но и полную экономическую и энергетическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий, введения военного положения в районах, прилегающих к зоне боевых действий, и разрыва дипломатических отношений с РФ.

Требования участников воскресной акции не заходили так далеко, но тоже были достаточно жесткими, а звучавшие со сцены заявления — даже оскорбительными для действующей власти.

Акция «Нет Капитуляции» против согласования Киевом «формулы Штайнмайера» Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Президент Зеленский врет и манипулирует. Все хотят мира, но украинцы не хотят мира на любых условиях. Соцопросы показывают, что украинцы не примут капитуляции»,— заявил один из первых выступающих, политолог Михаил Басараб, таким образом заочно отвечая президенту на его заявления о том, что действия власти приближают столь желанный украинцами мир.

В целом митинг носил подчеркнуто антиправительственный, даже антипрезидентский характер. Над толпой поднимали распечатанные на принтере или написанные от руки листы бумаги с лозунгами вроде «Зеленский — слуга Путина» или «Долой ЗЕдиктатуру».

Один из участников манифестации держал портрет главы государства, на лацкан пиджака которого была налеплена настоящая георгиевская ленточка. Ею мужчина, вероятнее всего, пытался продемонстрировать готовность президента к предательству национальных интересов. Но замысел этот удался лишь отчасти — вскоре к мужчине подскочили крепкие молодые люди, в резких выражениях напомнившие ему, что демонстрация георгиевской ленты запрещена украинским законодательством. Ленточку сорвали и выбросили в урну. Мужчина так и остался стоять с плакатом, объясняя окружающим, что он вовсе не поклонник Владимира Зеленского, а его противник, придумавший оригинальную концепцию высмеивания главы государства, которую испортили какие-то хулиганы.

На перекрытом по случаю воскресного дня Крещатике стояла одинокая женщина с листом бумаги в руках. На нем было написано: «Отдам дом в Донецке под офис Зеленского! Предателям там самое место!»

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Женщина терпеливо рассказывала любопытным, что у нее действительно есть дом в Донецке, который она оставила после начала войны, и что она готова отдать его президенту Зеленскому, при условии что тот переберется жить в самопровозглашенную ДНР. Со сцены в это время рассказывали, что вся Украина может превратиться в ДНР в случае, если власть не прислушается к протестующим и не проявит жесткость в переговорах с Москвой и западными столицами.

«Если они продавят "формулу Штайнмайера", то тут будет не Майдан, тут будет кровавая бойня, потому что вслед за "Штайнмайером" сюда придут оккупанты и расправятся со всеми нами»,— кричал в микрофон человек в военной форме.

Для того чтобы не допустить такого развития событий, участники акции пообещали с оружием в руках отстаивать независимость и свободу Украины. Так, ветеран добровольческого батальона «Айдар» Игорь Лапин заявил, что если план разведения сил по всей линии фронта будет властями выполнен, то место кадровых военных в окопах займут добровольцы, которых никто не сможет обязать выполнить тот или иной приказ, если они посчитают его противоречащим национальным интересам.

Пришел на вече и глава партии «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Правда, на сцену он не поднимался и с журналистами не общался, но с явным удовольствием отвечал на приветствия митингующих.

«Все эти формулы — это кремлевский сценарий, вы правильно сделали, что пришли, вы все делаете правильно, не дадим им сдать наш суверенитет»,— рассказывал господин Порошенко окружившей его толпе по дороге с майдана Незалежности на улицу Банковую, где расположен офис президента и куда часть демонстрантов переместилась после окончания вече.

Полиция и национальная гвардия не мешали этому маршу даже тогда, когда кто-то из его участников начал жечь дымовые шашки. Позже полицейские отчитались, что акция прошла без эксцессов и никто не пострадал ни в ходе митинга на майдане Незалежности, ни во время похода к офису президента, под окнами которого толпа какое-то время скандировала новый оппозиционный лозунг «Требование нации — нет капитуляции», а затем разошлась.

Официально представители властей никак не прокомментировали воскресные выступления. Однако в неофициальном разговоре с “Ъ” источник, близкий к офису президента, заявил, что за такого рода манифестациями стоят представители политических сил, проигравших выборы и отчаянно мечтающих о реванше.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Смонтировать сцену, обеспечить свет, звук, причем сделать это все в кратчайшие сроки — это очень дорого. Речь идет о десятках тысяч долларов. Откуда такие деньги у только что появившегося "Движения сопротивления оккупации" (именно это движение, образованное в начале октября, было организатором вече.— “Ъ”)? Что это вообще за движение? А это просто еще одна лавочка Порошенко, который готов на любые траты, лишь бы вернуть себе потерянные позиции»,— заявил источник “Ъ”.

По его словам, инициаторы нового движения осознанно манипулируют фактами, стремясь выдать за капитуляцию любую попытку дипломатического урегулирования конфликта ради дискредитации любых действий власти.

В то же время в окружении Петра Порошенко отрицают любое финансовое или организационное участие экс-президента в деятельности «Движения сопротивления капитуляции».

Матвей Шиманов, Киев