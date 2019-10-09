Обвиняемого в мошенничестве хирурга дзержинской больницы оставили в СИЗО

Нижегородский областной суд оставил без изменения решение о заключении под стражу хирурга Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Дзержинске Андрея Васягина, который обвиняется в продаже пациенту бесплатного медицинского оборудования. С ходатайством об изменении меры пресечения по поручению Генпрокуратуры РФ обращался прокурор Нижегородской области Вадим Антипов.

Напомним, Андрей Васягин вместе с вице-президентом Ассоциации флебологов (АФР) и главврачом Балахнинской Центральной районной бальницы Максимом Кудыкиным обвиняются в продаже пациенту Константину Шилкину бесплатного медоборудования в 2016 году (мошенничество, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сам потерпевший рассказал “Ъ-Приволжье”, он перевел 182 тыс. руб. по реквизитам на квитанции, выданной ему хирургом Андреем Васягиным. Как установило следствие, деньги поступили на счета компании «Антей», которая занимается продажей автотранспорта, а не медизделий.

За обвиняемых вступились коллеги, которые начали сбор подписей под петицией с требованием отпустить Андрея Васягина и Максима Кудыкина из-под стражи. Как сообщается в тексте обращения, врачи предложили купить Константину Шилкину оборудование, потому что больницы не располагала стентами. Также в поддержку Максима Кудыкина выступил коллектив Балахнинской ЦРБ.

После того, как суд в конце сентября отказался отпустить из-под стражи Максима Кудыкина, его супруга выступила с открытым обращением. Из него стало ясно, что главврач Балахнинской ЦРБ настаивает на своей невиновности, но суд отказался отпустить обвиняемого из-под стражи, указав, что он может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Анастасия Еремина