Обвиняемого в мошенничестве нижегородского врача Максима Кудыкина оставили в СИЗО

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Нижегородском областном суде, решение Нижегородского райсуда об аресте главврача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ), вице-президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация флебологов» (АФР) Максима Кудыкина оставлено без изменений. Напомним, об изменении меры пресечения ходатайствовал прокурор Нижегородской области Вадим Антипов по поручению Генпрокуратуры РФ.

Представление на выбор меры пресечения хирургу дзержинской Больницы скорой медицинской помощи Андрею Васягину возвращено на дооформление, говорится на сайте суда.

Как ранее стало известно, Максима Кудыкина и Андрея Васягина задержали 11 сентября по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, они продали пациенту Константину Шилкину оборудование за 182 тыс. руб., которое ему полагалось в рамках программы обязательного медицинского страхования. Как рассказал “Ъ-Приволжье” сам господин Шилкин, он перевел средства по реквизитам в квитанции, выданной им хирургом Андреем Васягиным. Установлено, что деньги поступили на счет компании «Антей», которая занимается продажей автотранспорта и не является поставщиком медизделий. По словам пациента, по делу проходят девять пострадавших, включая его, а сумма ущерба составляет 1,1 млн руб. Нижегородский райсуд 13 сентября арестовал обоих обвиняемых до 10 ноября, они находятся в СИЗО-1.

Профессиональное сообщество выступило в поддержку обвиняемых. АФР разместила на своем сайте петицию, которую подписали 13 тыс. человек. Ее направили заместителю Генерального прокурора РФ в ПФО Сергею Зайцеву, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и другим. Также коллектив Балахнинской ЦРБ опубликовал открытое письмо в поддержку Максима Кудыкина, адресованное губернатору, прокурору региона, главе регионального МВД Юрию Арсентьеву, председателю облсуда Вячеславу Поправко и и.о. главе регионального минздрава. Сотрудники больницы просили освободить главврача из-под стражи и оставить его в должности «для дальнейшего развития» учреждения.

Адвокат Максима Кудыкина от общения с “Ъ-Приволжье” отказался.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «Флебологи вступились за своих».

Анастасия Еремина