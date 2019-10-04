Обвиняемый в мошенничестве нижегородский врач настаивает на своей невиновности

Врач клинической больницы имени Семашко Светлана Тишкова сообщила, что ее супруг, обвиняемый в мошенничестве главврач Балахнинской центральной районной больницы, вице-президент Ассоциации флебологов (АФР) Максим Кудыкин, настаивает на своей невиновности. Об этом он заявил на судебном заседании по рассмотрению апелляционного представления прокурора на изменение врачу меры пресечения на домашний арест. Напомним, суд отклонил ходатайство и оставил Максима Кудыкина в следственном изоляторе (СИЗО) до 10 ноября.

«Максим (Кудыкин.– “Ъ-Приволжье”) обратился к суду с просьбой услышать его и заявил, что удержание его в СИЗО не позволяет ему защитить свое имя, он не может доказать свою невиновность и в полной мере отстаивать свою позицию»,– говорится в письме Светланы Тишковой, которое есть в распоряжении “Ъ-Приволжье”. По ее словам, суд мотивировал отказ отпустить обвиняемого под домашний арест тем, что не все доказательства по делу собраны и не все свидетели опрошены, а на свободе Максим Кудыкин может «угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью». От своего имени Светлана Тишкова пишет, что из-за оставления ее супруга в СИЗО Максим Кудыкин не сможет провести запланированные ранее операции, а трое их детей – двое пятилетних близнецов и совершеннолетняя дочь – остались без участия отца.

Напомним, Максим Кудыкин вместе с хирургом дзержинской больницы скорой медицинской помощи Андреем Васягиным (остается в СИЗО) обвиняются в продаже пациенту Константину Шилкину медоборудования, которое полагалось бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. По словам потерпевшего, в 2016 году он перевел 182 тыс. руб. по реквизитам, которые ему выдал Андрей Васягин. Деньги поступили на счет компании «Антей», которая, как установил суд, занимается продажей автотранспорта и не связана с поставкой медизделий. По словам господина Шилкина, по делу проходит девять потерпевших, общая сумма ущерба – 1,1, млн руб. Однако всего за годы работы «в черной бухгалтерии» Андрея Васягина записаны 125 человек, сообщил пациент “Ъ-Приволжье”.

Ранее в поддержку обвиняемых выступили их коллеги. Ассоциация флебологов начала сбор подписей под петицией с требованием отпустить из СИЗО врачей. Авторы обращения настаивали, что в момент провединия операции Константину Шилкину больница не располагала бесплатными стентами коронарных артерий. Документ с 13 тыс. подписей был направлен заместителю Генерального прокурора РФ в ПФО Сергею Зайцеву, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и другим. Также с открытым письмом выступил коллектив Балахнинской ЦРБ. Сотрудники больницы просили освободить Максима Кудыкина из-под стражи и оставить его в должности «для дальнейшего развития» учреждения. Выступали ли сотрудники больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске в поддержку Андрея Васягина, не известно.

Анастасия Еремина