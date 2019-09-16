Ассоциация флебологов России просит отпустить из-под стражи нижегородских хирургов

Члены Ассоциации флебологов России (АФР) собирают подписи в поддержку арестованных по обвинению в мошенничестве главврача Балахнинской центральной районной больницы, вице-президента АФР Максима Кудыкина и хирурга Больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске Андрея Васягина. Коллеги просят отпустить врачей из-под стражи и намерены направить соответствующее обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке и президенту союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю.

«В 2015 году, спасая конечность пациента, они предложили ему приобрести стент у компании поставщика этого расходного материала. К сожалению, больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Операция была проведена, а пациент в итоге написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти четыре года врачей внезапно задержали»,– говорится в тексте обращения. Ранее Нижегородский райсуд сообщил, что в 2016 году Максим Кудыкин и Андрей Васягин продали бесплатное медоборудование пациенту Константину Шилкину за 182 тыс. руб. Как сам потерпевший рассказал “Ъ-Приволжье”, деньги он перевел на счет компании «Антей» по реквизитам, которые дал ему Андрей Васягин. Однако эта фирма занималась торговлей автотранспортом и не являлась поставщиком медизделий. По словам Константина Шилкина, всего по делу проходит девять пострадавших, а сумма ущерба – 1,1 млн руб.

Подготовившие обращение врачи сомневаются, что обвиняемые представляют общественную опасность, и отмечают, что оба они воспитывают несовершеннолетних детей. Коллеги «берут их на поруки» и, «не располагая материалами следствия, не разбирая дело по существу», просят изменить им меру пресечения.

Обращение опубликовано на сайте ассоциации 15 сентября, за сутки его подписали 4,6 тыс. человек. Инициаторами сбора подписей стали профессор Сургутского государственного университета Константин Мазайшвили, член АФР, вице-президент Санкт-Петербургской ассоциации флебологов Евгений Илюхин, член правления Балтийского общества флебологов Матвей Париков, доцент Казанской государственной медицинской академии Дмитрий Славин, заместитель главного врача Медицинского института имени Березина Сергей (МИБС) Михаил Черкашин.

Анастасия Еремина