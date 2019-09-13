В Нижнем Новгороде арестовали вице-президента Ассоциации флебологов России

Нижегородский районный суд постановил арестовать на два месяца главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ), вице-президента Ассоциации флебологов России, доктора медицинских наук Максима Кудыкина и хирурга Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Дзержинске Андрея Васягина. Оба обвиняются в мошенничестве: вместе с неустановленными лицами они обманом заставляли пациентов покупать необходимое для операции оборудование, которое на самом деле предоставлялось бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Как сообщается на сайте суда, потерпевшим по делу проходит один человек, который в 2016 году отдал обвиняемым 182 тыс. руб.

Как рассказал “Ъ-Приволжье” сам потерпевший Константин Шилкин, всего по делу проходят девять обманутых пациентов, включая его. Общая сумма ущерба составляет около 1,1 млн руб., а за все время работы Андрея Васягина в Дзержинске в его «черной бухгалтерии» записаны 125 человек. По словам господина Шилкина, наличных денег врачи не брали: «Андрей Васягин со своего компьютера распечатывал “платежку”, куда надо деньги переводить. Средства уходили на счета компании “Антей”». Как сообщается на сайте Нижегородского райсуда, эта компания специализируется на торговле автотранспортом. Медицинское оборудование ООО «Антей» не производит и не поставляет.

Фото: Константин Шилкин

По словам господина Шилкина, расследование в отношении Максима Кудыкина и Андрея Васягина началось два года назад: «Следователь Тихонова завела уголовное дело, за это время она три тома насобирала, все доказательные материалы у нее есть». В том числе, в материалах дела имеются фотографии главврача Балахнинской ЦРБ Максима Кудыкина, который обмахивается веером из денег. Как сообщает прокуратура Нижегородской области, сейчас ведется работа по установлению других обманутых пациентов.

Напомним, Максима Кудыкина и Андрея Васягина задержали 11 сентября, им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использование служебного положения»). Как сообщили “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области, после задержания главврача Балахнинской ЦРБ его обязанности исполняет один из его заместителей.

Добавим, что в феврале 2019 года появилась информация о продаже врачами БСМП в Дзержинске бесплатных имплантов. Как сообщала региональная прокуратура, обманутыми числились 175 человек, сумму ущерба ведомство называть не стало. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). О конкретных подозреваемых тогда не сообщалось.

Анастасия Еремина