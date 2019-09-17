Генпрокуратура РФ просит изменить меру пресечения арестованным нижегородским врачам

По поручению Генпрокуратуры РФ прокурор Нижегородской области Вадим Антипов внес апелляционное представление на решение Нижегородского райсуда об аресте обвиняемых в мошенничестве главврача Балахнинской центральной районной больницы, вице-президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация флебологов» (сокращенно АФР) Максима Кудыкина и хирурга Больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске Андрея Васягина. Об этом говорится в сообщении ведомства. Сейчас оба врача находятся в СИЗО-1 до 10 ноября.

Напомним, врачей обвиняют в продаже пациенту в 2016 году оборудования для операции, которое должно было предоставляться бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Потерпевший Константин Шилкин рассказал “Ъ-Приволжье”, что перевел 182 тыс. руб. по выданной Андреем Васягиным квитанции. Средства поступили на счет компании «Антей», которая занимается продажей автотранспорта и не является поставщиком медизделий.

За коллег вступились члены АФР. Они организовали сбор подписей под обращением об изменении арестованным меры пресечения, которое намеревались отправить Генпрокурору РФ Юрию Чайке и президенту союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю. «Спасая конечность пациента, они (Максим Кудыкин и Андрей Васягин.– “Ъ-Приволжье”) предложили ему приобрести стент у компании поставщика этого расходного материала. К сожалению, больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Операция была проведена, а пациент в итоге написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти четыре года, врачей внезапно задержали»,– говорится в обращении врачей. Они указывают, что оба обвиняемых воспитывают малолетних детей и вряд ли представляют угрозу для общества. К утру 16 сентября обращение подписали 6,5 тыс. человек. Адвокат Максима Кудыкина ранее отказался от комментариев “Ъ-Приволжье”, потому что еще не получил согласия от подзащитного.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «Флебологи вступились за своих».

Анастасия Еремина