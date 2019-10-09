Дело «Седьмой студии» воскресает

Решение суда по делу «Седьмой студии» связали с борьбой различных сил во власти — такое мнение высказали в совете по правам человека при президенте РФ. «Кто-то качнул ситуацию в обратную сторону», — заявил во вторник член СПЧ Николай Сванидзе. Еще месяц назад дело вернули в прокуратуру. Но накануне представители обвинения смогли обжаловать это решение, и Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. О чем это говорит? И как воспринимается защитой обвиняемых? Разбирался Александр Рассохин.

«Развал позиции прокуратуры» — так в сентябре защита назвала обвинительное заключение по делу «Седьмой студии». Новая экспертиза указала на ошибки и противоречия: на проекты «Студии» потратили больше денег, чем выделило государство, хотя обвинение говорило о хищении значительной части средств. Судья согласился с доводами и отправил дело в прокуратуру. Домашний арест с обвиняемых сняли. Тогда все называли это победой Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела. Ведь часто, когда материалы возвращаются в прокуратуру, расследование затухает в кабинетах надзорного органа.

Но во вторник Мосгорсуд отменил это решение и вернул дело на рассмотрение в Мещанский суд. Все начинается заново, признает Ирина Поверинова, адвокат одной из обвиняемых — директора РАМТа Софьи Апфельбаум: «Начинается предварительное слушание, избирается мера пресечения, оглашается обвинительное заключение, допрашиваются люди, вызываются свидетели, изучаются документы. Будем дальше биться, доказывать и надеяться на оправдательный приговор».

Решение удивило многих. Получается, что Мосгорсуд не согласен с Мещанским судом, что в обвинительном заключении были противоречия? Этим вопросом задается управляющий партнер адвокатского бюро «Смирнов и партнеры» Сергей Смирнов: «Мне кажется, решения лежат не в правовой плоскости, а в какой-то околополитической, потому что дело громкое, известное, и освобождали Кирилла Серебренникова со скандалом. Сейчас вся эта история подошла к своему логическому завершению. Все думали, по крайней мере, что сейчас его отправят в прокуратуру, где спокойно и похоронят дело. Но, видите, что произошло. То ли за этим у кого-то есть какой-то план, то ли это все просто так».

Но какая политическая подоплека может скрываться за действиями суда? Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов связывает это с некоторыми решениями по «московскому делу»: «После того, как произошла корпоративная поддержка и со стороны волонтеров, и со стороны театральных деятелей.

Это привело к тому, что смягчение позиции по делу Серебренникова воспринималось в отдельных кабинетах как слишком мягкая мера.

Все-таки есть такая установка показать жесткость. Поэтому, если бы не было “московского дела”, я уверен, что с Серебренниковым ситуация так спокойно бы и закончилась».

Возвращение материалов в прокуратуру воспринималось как позитивный сигнал для фигурантов «Седьмой студии». Теперь же, как кажется, суд пошел навстречу гособвинению. Однако член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов настаивает, что решение для защиты позитивное — она знает, что ожидать от прокуроров: «Суд первой инстанции будет вынужден рассматривать обвинение с учетом тех недоработок, которые он в свое время указал, когда возвращал дело в прокуратуру. По-моему, начинается самое интересное для защиты».

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Еще когда в сентябре Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста, пошли разговоры о некоем намеке властей: может, стоит покинуть страну? Но Дмитрий Абзалов сомневается в таком развитии событий: «В самом начале Серебренников говорил, что он при любом раскладе уезжать не собирается. Плюс ко всему, это для самого Серебренникова невыгодно. Если он сейчас уедет, таким образом, подтвердит обвинение, против которого постоянно выступал. Властям тоже не особо хочется создавать очередного диссидента на внешнем контуре, а-ля Ходорковский, условно говоря».

Режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генпродюсер театральной компании Алексей Малобродский и директор РАМТа Софья Апфельбаум не признают свою вину. Единственный, кто пошел на сделку со следствием, — бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Ее дело выделено в отдельное производство. Многие юристы предполагают, что об исходе дела можно будет говорить после избрания меры пресечения подсудимым. Если они останутся на свободе, то шансы на оправдание будут велики. В противном случае, вероятность обвинительного приговора резко возрастает.