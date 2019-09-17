«За семь лет подросло непуганое поколение»

Очередной обвиняемый по так называемому «московскому делу» приговорен к 3,5 годам колонии: 23-летний актер Павел Устинов признан виновным в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа. Обвиняемый вину не признал. С точки зрения защиты, в деле есть спорный момент: судья Алексей Криворучко отказался смотреть видео момента задержания. Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова обещала внимательно изучить материалы процесса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что «московское дело» ставит задачу отбить охоту у молодежи ходить на митинги.

«Обвиняемый оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки росгвардейца Александра Лягина, после этого старший сержант сообщил о вывихе плеча и длительной реабилитации. Таким образом, налицо угроза жизни и здоровью сотрудника правоохранительных органов» — за это деяние 23-летний актер Павел Устинов отправляется в колонию на три с половиной года.

Потерпевший Лягин заявил, что в ходе незаконной акции 3 августа пытался остановить противоправные действия — задержать Устинова. Тот якобы выкрикивал лозунги и нарушал общественный порядок. После задержания старший сержант почувствовал, как что-то щелкнуло в плече. Позже выяснилось — вывих. В свою очередь, обвиняемый показал, что стоял у метро — у него была встреча по работе. В акции не участвовал, лозунгов не выкрикивал. Есть даже видео задержания, где сотрудники ОМОНа хватают его и валят на асфальт. Да, заметно, что рука Устинова с телефоном лежит на плече росгвардейца, на котором, ко всему прочему, еще и надета защита. Умышленно вывихнуть руку таким образом сложно. Можно было бы оценить запись с экспертами. Тем не менее, судья ролик смотреть отказался. Вместо этого он внял показаниям свидетелей — тоже бойцов Росгвардии

Павел Устинов — не первый фигурант «московского дела», который отправляется за решетку.

Отличие нынешней истории от так называемого «болотного дела» семилетней давности — сейчас с приговором решили не тянуть.

Позиция власти сейчас и тогда понятна, она не претерпела особых изменений: жестко пресекать все попытки незаконных, как считают «наверху», акций протеста.

За прошедшие с «болотного дела» семь лет подросло непуганое поколение. Так что нужно слегка охладить пыл молодых людей. Именно в таком ключе все это необходимо рассматривать: решения принимаются в воспитательных целях, чтобы другим неповадно было. Все всё понимают.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судебные решения Кремль не комментирует.

Неважно, что порой где-то у нас бывает, что, например, полицейский кого-то избил или того хуже — его даже с работы не увольняют. Кстати, как там дела с теми, кто подбрасывал наркотики Ивану Голунову? Что-то незаметно больших процессов.

Проблема в том, что история повторяется: в 2012 году были недовольные, в 2019 опять недовольные и опять процессы. У власти и на это есть ответ: провокаторы на Западе спят и видят, как нашу Россию столкнуть в хаос цветных революций. В этом и причина так называемых протестов. В остальном все у нас хорошо. А если отдельные недостатки и есть — так на Западе еще хуже, там тоже массовые акции. А если со всеми либеральничать, кончится все это плохо.

Хотя можно возразить: зачем сажать — давайте устроим общественный диалог. Услышим, поймем, чем люди недовольны.

Просто страшная мысль приходит в голову: вдруг люди в очередной раз не испугаются?





Вдруг тактика не сработает? Всех посадить достаточно сложно. Тем более что Россия пытается как-то сохранять свое реноме в мире. И нет ли опасности окончательно рассориться с интеллигенцией? Но вот мы видим и пряник для разрядки: решено приостановить дело «Седьмой студии», Кирилла Серебренникова и компанию фактически отпустили. Для баланса здесь выпускаем, и кто скажет, что у нас 1937 год? Нет, все-таки есть беспокойство относительно положительного реноме.

И с «московским делом» всегда остается надежда, например, на амнистию ко Дню Победы. Она будет зависеть от того, уймутся ли остальные протестные активисты.

На самом деле много, если не все зависит от общественного резонанса. В рамках закона, естественно. Чем он обширнее, тем больше шансов на перемены. Там глядишь — и апелляция сработает.

Однако пока приходится констатировать, что в целом точка кипения не достигнута.

Проблема в том, что беда приходит откуда не ждали. Кто думал, что из-за какой-то Мосгордумы такое приключится? Но приключилось. Вот и в Бурятии митинги. Так что есть риск, что привычная тактика не сработает. Силовые методы не всегда эффективны, а где-то и откровенно вредят. Логичнее было бы предусмотреть некий вариант оттепели.