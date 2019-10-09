СМИ: пять министров Великобритании подадут в отставку в случае выхода страны из ЕС без соглашения

Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку из-за опасения выхода страны из Евросоюза без сделки, сообщила газета The Times со ссылкой на источник. По его словам, в отставку из-за этого может также уйти «очень много» консерваторов.

Так, в отставку могут подать министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок и генеральный прокурор Чарльз Джеффри Кокс. «Кабинет министров определит стратегию, а не избранные чиновники. Если это попытка сменить такой вариант, то она потерпит неудачу»,— сообщил изданию один из министров.

Напомним, в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Великобритании сообщил, что не собирается переносить сроки выхода Великобритании из ЕС, несмотря на требования британского парламента. На прошлой неделе координационная группа Европарламента заявила, что не принимает условия соглашения, предлагаемые правительством господина Джонсона. Европейские власти, в частности, не устроил механизм бэкстопа в отношении Северной Ирландии. Он предусматривает, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

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