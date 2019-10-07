Макрон пообещал Джонсону согласовать позицию по «Брексит» до конца недели

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил, что согласует позицию по Brexit к концу следующей недели, сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Господин Джонсон в разговоре отметил, что не собирается переносить сроки выхода Великобритании из ЕС .

Агентство добавило, что господин Джонсон в телефонном разговоре «представил свои финальные предложения» по «Брексит». Президент Франции добавил, что переговоры продолжатся в ближайшие дни «с участием команды (главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье), для оценки к концу следующей недели, возможно ли достижение соглашения при соблюдении принципов Европейского союза».

Премьер-министр Великобритании сказал господину Макрону, что «ЕС не должен поддаваться ошибочному убеждению, что Великобритания останется в ЕС после 31 октября». Он отметил, что не будет просить очередной отсрочки, несмотря на требования британского парламента.

Напомним, в прошлую пятницу координационная группа Европарламента заявила, что не принимает условия соглашения, предлагаемые правительством господина Джонсона. Европейские власти, в частности, не устроил механизм бэкстопа в отношении Северной Ирландии. Он предусматривает, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

Агентство Bloomberg отметило, что , у Бориса Джонсона уже заготовлен запасной план на случай отказа европейских властей. По словам источников агентства, он намерен предложить руководству ЕС строго ограничить по времени действие бэкстопа.

Подробнее о ситуации с «Брексит» — в материале “Ъ” «Долгие британские проводы».