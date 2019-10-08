Иностранцев уберут из нацпроектов и оборонки

Минпромторг исполнил поручение вице-премьера Дмитрия Козака, трансформировав «режим запретов» допуска иностранной продукции к закупкам на правило «третий лишний». Речь идет об отказе иностранным поставщикам при наличии двух российских. Одновременно министерство подготовило документ, запрещающий закупку иностранной продукции для целей защиты обороны и безопасности, а также реализации нацпроектов. Есть и конкурирующая концепция, также разработанная Минпромторгом и предполагающая выделение квот для российской продукции на закупках. Ее называли нереализуемой в аппарате господина Козака, однако в военно-промышленном блоке правительства ранее подготовили законопроекты, которые детализируют подход с квотами.

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проекты, изменяющие порядок допуска иностранной продукции к госзакупкам. Запрет на ее закупку предполагается вводить только в целях защиты обороны и безопасности страны и в рамках нацпроектов, а в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции. Первый механизм уже действует, например, в фармотрасли, второй — в сфере закупок оборудования, продуктов питания и др. При этом в самом документе, касающемся закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, речь идет только о правиле «третий лишний».

Тот факт, что запрет также предлагается распространить на нацпроекты, в пояснительной записке к одному из документов объясняется тем, что в них преобладает использование строительно-дорожной техники, стройматериалов и продукции тяжелого машиностроения.

По оценке Минпромторга, спрос на продукцию в рамках нацпроектов составит свыше 1,5–2 трлн руб.

Документы разработаны по поручениям вице-премьера Дмитрия Козака от 10 июля и 16 августа. Как писал “Ъ” 19 июля, первое поручение касалось трансформации «режима запретов» на госзакупки товаров иностранного производства (продукции легпрома и автопрома, спецтехники, трамвайных вагонов, мебели, а также программного обеспечения). На замену его предлагались именно эти два варианта: правило «третий лишний» или механизм ценовой преференции. В Минпромторге тогда говорили “Ъ”, что поручение направлено на упрощение закупочных процедур и что на сегодня существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг. Это запрет на иностранную продукцию (шесть постановлений правительства), ограничение иностранной продукции по принципу «третий лишний», что по сути является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей (шесть постановлений правительства), ценовая преференция для отечественной продукции в виде 15% (приказ Минфина №126Н). Последний механизм предполагает, что если предложение победителя тендера содержит предложение о поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство, то контракт заключается по цене, сниженной на 15%.

Как следует из поправок, запрет не будет распространяться на закупки иностранной техники при наличии на это разрешения, в случае если только этот товар совмещается с другими товарными знаками, а также при закупках запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемых в соответствии с техдокументацией.

Также ограничение не коснется закупок, где стоимость единицы товара не превышает 50 тыс. руб. (или не выше 10 тыс. руб. для товаров из приложения), суммарная стоимость не превышает 1 млн руб. (за исключением продукции легпрома) и т. п. Также под ограничение не попадают закупки ФСБ, ФСО, СВР, МВД, Росгвардии, Управделами президента и Главного управления специальных программ президента, за исключением продукции легпрома, автопрома, а также станкопрома при условии закупки одной единицы товара, стоимость которого равна или менее 2 млн руб. Кроме того, запрет не коснется поставок вооружений, военной и спецтехники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию или при поставках их образцов, «разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О"», а также закупок по ряду программ приграничного сотрудничества, в их числе программы «Карелия», «Коларктик», «Россия—Юго-Восточная Финляндия», «Россия—Латвия», «Россия—Литва», «Россия—Польша», «Россия—Эстония», «Интеррег. Регион Балтийского моря».

При этом есть и конкурирующая концепция, также разработанная Минпромторгом. Ранее министерство предлагало поддержать российских производителей, обеспечив им на два года обязательную долю в закупках государства. Как писал “Ъ” 28 августа, преференции, по идее Минпромторга, были нацелены на поддержку спроса на высокотехнологическую продукцию, в том числе предприятий ОПК. Поручение диверсифицировать их производство после сокращения гособоронзаказа дал Владимир Путин в 2018 году, а в 2016 году президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в производстве ОПК до 30%, к 2030 году — до 50%. Для продукции, которая соответствует требованиям 719-го постановления о локализации (для радиоэлектронной продукции находится в реестре такой российской продукции или реестре российского ПО), предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% в 2021-м, при этом часть закупок должна производиться у предприятий ОПК, но их военная продукция в доле учитываться не будет.

Перечень последних разработает Минпромторг: при заключении контракта с такими предприятиями заказчики обязаны будут выплатить им аванс — не менее 30% начальной цены контракта. Также документом устанавливалась квота на закупку российской продукции в 30% и 50% не только для заказчиков по госконтрактам, но и для абстрактных «заказчиков».

В то же время в военно-промышленном департаменте правительства подготовили три законопроекта, нацеленные на устранение иностранных конкурентов, учет цен ОПК в процессе ценообразования госконтрактов и передачу Минпромторгу, предложившему выделить в госзаказе квоту в 30–50% для российских товаров, полномочий по оценке выполнения этих квот (см. “Ъ” от 30 августа). В аппарате Дмитрия Козака тогда заявляли, что поддерживают распространение принципа «третий лишний» на закупки любой промышленной продукции, за исключением закупок для нужд обороны и безопасности, отмечая, что идея введения квот на закупки только российской продукции противоречит этому подходу и нереализуема.

Ольга Никитина