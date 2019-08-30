Белый дом отделяет оборону от импорта

Военно-промышленное лобби настаивает на новых протекционистских мерах для промышленности (в частности, оборонной) в госзаказе. Профильный департамент аппарата правительства подготовил три законопроекта, нацеленные на устранение иностранных конкурентов, учет цен ОПК в процессе ценообразования госконтрактов и передачу Минпромторгу, ранее предложившему выделить в госзаказе квоту в 30–50% для российских товаров, полномочий по оценке выполнения этих квот. Впрочем, единства в правительстве нет — так, «промышленный» вице-премьер Дмитрий Козак, поддерживая введение принципа «третий лишний» для иностранных поставщиков, выступает против квот на закупки российской продукции, а ФАС и Минфин возражают против новаций в ценообразовании госконтрактов.

“Ъ” ознакомился с предложениями аппарата правительства о введении протекционистских мер для поддержки российских производителей. Преференции, которые Владимир Путин поручил разработать для поддержки предприятий ОПК в условиях сокращения гособоронзаказа, теперь ориентируют на поддержку всей промышленности. Напомним, ранее Минпромторг для поддержки импортозамещения предложил отвести российским поставщикам, в том числе гражданской продукции ОПК, квоту в госзакупках — 30% и 50% в 2020 и 2021 годах (см. “Ъ” от 28 августа).

Три новых проекта изменений в закон о госзакупках, подготовленные департаментом оборонной промышленности Белого дома, детализируют эту идею.

Так, один из законопроектов содержит предложение закрепить за Минпромторгом мониторинг страны происхождения закупаемых товаров и услуг (сейчас мониторингом всех госзакупок по ЕИС занимается Минфин) и контроль выполнения протекционистских квот для совершенствования правового регулирования закупок. При этом Минпромторг, по проекту, претендует на выработку требований к разработанной Минфином ЕИС. В ФАС “Ъ” подтвердили, что сейчас «такой мониторинг никем не ведется», и поддержали передачу функций Минпромторгу. В Минфине же констатируют, что «в случае применения актов по импортозамещению» вся необходимая информация уже попадает в реестр контрактов и может быть при необходимости извлечена из него, но готовы пойти навстречу Минпромторгу, самостоятельно доработав функционал ЕИС.

Второй проект предлагает обязать заказчиков запрашивать ценовые предложения у организаций ОПК и учитывать их при определении начальных цен контрактов. Сейчас вопросы ценообразования также контролирует Минфин, где заявили “Ъ”, что проект «концептуально не может быть поддержан», так как порядок ценообразования достаточно регламентирован, «позволяет учесть отраслевые особенности» и «способствует предотвращению недобросовестных действий заказчика». Не согласны с вмешательством в ценообразование госзаказа и в ФАС. «Обязательный запрос цен на товары именно у ОПК излишний. Достаточно установить, что при формировании начальной цены запросы необходимо делать в том числе по отечественной продукции при ее наличии»,— заявил “Ъ” замглавы ФАС Михаил Евраев.

Третий проект предлагает дополнить положения 44-ФЗ о национальном режиме, обеспечив правительству право требовать закупки именно российских товаров без объяснения, зачем это нужно. Сейчас закупать российские товары можно в особом порядке по соображениям обеспечения безопасности и обороны и т. п., но авторы проекта сетуют на то, что 44-ФЗ не позволяет обеспечить конкурентоспособность конверсионной продукции ОПК. В ФАС и Минфине пока не сформировали позиций по этому вопросу, в Минэкономики предпочли уклониться от обсуждения инициатив аппарата Белого дома. В аппарате же курирующего промышленность вице-премьера Дмитрия Козака вчера сообщили, что поддерживают распространение принципа «третий лишний» (отказ иностранным поставщикам при наличии двух российских) на закупки любой промышленной продукции, за исключением закупок для нужд обороны и безопасности,— но, как отметил представитель вице-премьера, идея введения квот на закупки только российской продукции противоречит этому подходу и является нереализуемой.

Диана Галиева, Олег Сапожков