Правительство назначит «третьего лишнего»

Правительство отменит прямой запрет на госзакупки иностранной продукции за исключением целей «обороны и безопасности». При этом фактически барьеры сняты не будут: речь идет о трансформации запрета в механизм ценовой преференции, где цена контракта на иностранную продукцию снижается на 15%, или же правиле «третий лишний», которое аналогично запрету, но применяется лишь когда в аукционе участвуют две российские компании. Такие механизмы уже действуют в ряде отраслей, и сейчас правительство планирует только унифицировать правила. При этом для автопрома, в котором запрет также снимается, изменения на ситуацию не повлияют, поскольку к закупкам допускается только высоко локализованная продукция.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу трансформировать «режим запретов» на госзакупки товаров иностранного производства в новые механизмы. Речь идет о продукции легпрома и автопрома, спецтехнике, трамвайных вагонах, мебели, а также программном обеспечении. Вместо прямого запрета предлагаются два варианта: правило «третий лишний» или механизм ценовой преференции. Первое уже действует, например, в фармотрасли, второй механизм — для закупок оборудования, продуктов питания и др.

В Минпромторге поясняют, что сегодня в рамках на госзакупках «заказчики и предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями при применении механизма импортозамещения, поскольку он складывается из множества нормативных актов, устанавливающих различные подходы и порядки его использования», а поручение направлено на упрощение закупочных процедур.

Существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг, продолжают в министерстве:

запрет на иностранную продукцию (шесть постановлений правительства),

(шесть постановлений правительства), ограничение иностранной продукции по принципу «третий лишний» , что по сути является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей (шесть постановлений правительства),

, что по сути является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей (шесть постановлений правительства), ценовая преференция для отечественной продукции в виде 15% (приказ Минфина № 126Н).

Отметим, что последний механизм предполагает, что, если предложение победителя тендера содержит предложение о поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство, то контракт заключается по цене, сниженной на 15%.

Запрет предполагается вводить только в целях защиты обороны и безопасности страны, поясняют в Минпромторге, в остальных случаях — применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции. По мнению чиновников, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции.

При этом, например, в автопроме снятие прямого запрета на допуск иностранной продукции к госзакупкам фактически ситуацию не изменит: в конце мая 2019 года правительство изменило схему подсчета локализации в отрасли на начисление баллов за отдельные операции и компоненты, которые освоены производителем в РФ, одновременно установив планку доступа к закупкам. Таким образом, даже не все локализованные игроки могут претендовать на участие в госзакупках.

Ольга Никитина