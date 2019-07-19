Правительство назначит «третьего лишнего»

Правительство отменит прямой запрет на госзакупки иностранной продукции за исключением целей «обороны и безопасности». При этом фактически барьеры сняты не будут: речь идет о трансформации запрета в механизм ценовой преференции, где цена контракта на иностранную продукцию снижается на 15%, или же правиле «третий лишний», которое аналогично запрету, но применяется лишь когда в аукционе участвуют две российские компании. Такие механизмы уже действуют в ряде отраслей, и сейчас правительство планирует только унифицировать правила. При этом для автопрома, в котором запрет также снимается, изменения на ситуацию не повлияют, поскольку к закупкам допускается только высоко локализованная продукция.
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу трансформировать «режим запретов» на госзакупки товаров иностранного производства в новые механизмы. Речь идет о продукции легпрома и автопрома, спецтехнике, трамвайных вагонах, мебели, а также программном обеспечении. Вместо прямого запрета предлагаются два варианта: правило «третий лишний» или механизм ценовой преференции. Первое уже действует, например, в фармотрасли, второй механизм — для закупок оборудования, продуктов питания и др.
В Минпромторге поясняют, что сегодня в рамках на госзакупках «заказчики и предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями при применении механизма импортозамещения, поскольку он складывается из множества нормативных актов, устанавливающих различные подходы и порядки его использования», а поручение направлено на упрощение закупочных процедур.
Существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг, продолжают в министерстве:
Отметим, что последний механизм предполагает, что, если предложение победителя тендера содержит предложение о поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство, то контракт заключается по цене, сниженной на 15%.
Запрет предполагается вводить только в целях защиты обороны и безопасности страны, поясняют в Минпромторге, в остальных случаях — применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции. По мнению чиновников, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции.
При этом, например, в автопроме снятие прямого запрета на допуск иностранной продукции к госзакупкам фактически ситуацию не изменит: в конце мая 2019 года правительство изменило схему подсчета локализации в отрасли на начисление баллов за отдельные операции и компоненты, которые освоены производителем в РФ, одновременно установив планку доступа к закупкам. Таким образом, даже не все локализованные игроки могут претендовать на участие в госзакупках.
Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ под руководством Алексея Конова и Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР), который возглавляет Мария Шклярук, представляют сегодня на ХХ Апрельской конференции ВШЭ проект, посвященный практикам «недолжного поведения» в госзакупках и закупках госкомпаний. Он ориентирован на выделение распространенных методов манипулирования закупочными процедурами. При этом применение таких методов необязательно свидетельствует о наличии криминала в действиях заказчиков и поставщиков — они могут быть ориентированы и на обход избыточно сложных процедур закупочного или бюджетного законодательства для ускорения закупок или повышения качества закупаемой продукции. Однако в итоге распространение «недолжных» практик все равно ведет к росту коррупционного давления на госзаказ и требует коренного пересмотра регулирования всей сферы госзакупок.
просмотров: 217038
просмотров: 100104
просмотров: 68024
просмотров: 43612
просмотров: 35376