В госзаказе ищут российскую долю

“Ъ” ознакомился с разработанным Минпромторгом и разосланным в Минэкономики, Минфин и ФАС проектом постановления правительства о расширении господдержки импортозамещения за счет временных квот на закупки российской продукции — 30% в 2020 году и 50% в 2021-м. Так ведомство намерено стимулировать спрос на гражданскую продукцию оборонной отрасли после сокращения гособоронзаказа, однако предлагает распространить квоты на все российские товары в целом. Идею не поддерживает ФАС как усложняющую и без того громоздкую систему госзакупок, кроме того, вариант документа, с которым ознакомился “Ъ”, выглядит сырым юридически. Впрочем, в Минпромторге говорят, что уже получили претензии от коллег по правительству и учтут их при работе над документом.

Минпромторг предлагает поддержать российских производителей, обеспечив им на два года обязательную долю в закупках государства. Проект постановления правительства об этом (есть у “Ъ”) ведомство направило в Минфин, Минэкономики и ФАС. Преференции, как отмечает ведомство, должны защитить российский внутренний рынок и поддержать российских производителей товаров, в том числе для нужд нацпроектов. В Минфине “Ъ” подтвердили, что документ поступил в министерство «и будет рассмотрен в рабочем порядке».

Согласно пояснительной записке, проект нацелен на поддержку спроса на высокотехнологическую продукцию, в том числе предприятий ОПК — поручение диверсифицировать их производство после сокращения гособоронзаказа дал Владимир Путин в 2018 году. При этом еще в 2016 году президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в производстве ОПК до 30%, а к 2030 году — до 50%. Автор проекта Минпромторга — глава департамента радиоэлектронной промышленности ведомства Василий Шпак: доля технологичной продукции в ней растет с 2010 года и к 2018 году достигла 34,3%. При этом Минпромторг уже добился для нее всех возможных преференций при госзакупках, распространив на российских производителей ценовые преференции перед иностранными и механизм «третий лишний» (отказ от закупок у иностранного поставщика при наличии двух российских). Однако в Минпромторге считают, что этого мало, ссылаясь на неэффективность этих мер и наличие у заказчиков лазеек для их обхода: правила описания объекта закупки по 44-ФЗ не позволяют требовать закупки именно российских товаров.

Проект постановления устанавливает в качестве подтверждения российского происхождения товара заключение Минпромторга или нахождение в реестре российской радиоэлектронной продукции или реестре российского ПО.

Для таких товаров ведомство предлагает установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% в 2021-м, при этом часть закупок должна производиться у предприятий ОПК, но их военная продукция в доле учитываться не будет. Перечень последних разработает Минпромторг: при заключении контракта с такими предприятиями заказчики обязаны будут выплатить им аванс — не менее 30% начальной цены контракта.

В то же время документом устанавливается квота на закупку российской продукции в 30% и 50% не только для заказчиков по госконтрактам, но и для абстрактных «заказчиков» — при этом неясным остается, кто составляет эту категорию: проект постановления, как указано в пояснительной записке, разработан из-за несовершенства 44-ФЗ (закона о госзакупках) и ссылок на закон о закупках госкомпаний (ФЗ-223) не содержит, хотя ранее ведомству было поручено распространить протекционистские квоты и на них. В Минпромторге на запрос “Ъ” о неясности предлагаемой нормы ответили, что «предложения по изменению проекта постановления поступили в Минпромторг и находятся на рассмотрении».

Вероятно, из-за юридического несовершенства документа в ФАС восприняли его как «введение квотирования, обязывающего заказчика осуществлять определенный объем закупок исключительно у предприятий ОПК». Это «не что иное, как разделение отечественных предприятий на российские и более российские, что как минимум странно», заявил “Ъ” курирующий в службе вопросы госзакупок заместитель главы ФАС Михаил Евраев, отметив, что искусственные ограничения могут нанести ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. «Предложения, разработанные министерством, в текущей редакции могут существенно усложнить систему закупок в стране»,— полагает он.

Отметим, что до сих пор в системе закупок наиболее массовыми являются преференции для субъектов малого предпринимательства, реализованные также в виде квот, однако значительно меньшего объема (15% в госзакупках и 18% в закупках госкомпаний) — в частности, госзаказ отдает МСП контрактов на сумму около 1 трлн руб. в год, госкомпании — еще на 2,3 трлн руб.

Диана Галиева, Олег Сапожков