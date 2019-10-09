Евро закрыли депозит

Уже половина из первой десятки российских банков отказались от приема вкладов граждан в евро – 8 октября об этом объявил ВТБ. Еще пять банков предлагают депозиты в евро в основном с символической доходностью — 0,01% годовых. По мнению экспертов, это реакция на заявление ЦБ о неготовности вводить отрицательные ставки по валютным депозитам физлиц. Компенсировать убытки по накопительным и текущим счетам в евро банки могут комиссиями, но для депозитов это запрещено законодательно.

ВТБ 8 октября сообщил, что теперь его клиентам «доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте». Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает. На вопрос, возможно ли ее введение в будущем, в ВТБ сообщили, что «дальнейшие решения по изменению тарифной политики банка будут приняты в соответствии с рыночной ситуацией».

Согласно отчетности банка на 1 сентября, объем привлеченных средств физических лиц составлял около 4,2 трлн руб. В ВТБ отметили, что на долю депозитов в евро приходится 3,8%. Таким образом, общий объем их можно оценить более чем в €2 млрд. Как заверили в банке, по открытым вкладам будут выполнены все обязательства согласно условиям и срокам договоров.

Другие крупные российские банки также отказываются от вкладов в общеевропейской валюте.

Как сообщили “Ъ” в Сбербанке, он прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября «по причине оптимизации линейки вкладов, при этом для клиентов остается доступным сберсчет со ставкой 0,01%». В Райффайзенбанке лишь отметили, что сейчас не принимают вклады в евро, отказавшись уточнить, с какого момента банк прекратил эту практику.

«Первым этапом мы снизили ставки в евро до 0,01% годовых, а затем вообще прекратили привлечение средств во вклады сегмента Private Banking в данной валюте,— сообщила “Ъ” старший вице-президента банка “ФК Открытие” Виктория Денисова.— Это связано с тем, что такие вклады даже при ставке 0,01% приносят прямой убыток банку». Когда именно было принято такое решение, госпожа Денисова не уточнила. Первым из топ-10 российских банков от вкладов в евро отказался Альфа-банк — 1 июня было принято решение приостановить открытие новых срочных депозитов в этой валюте «в связи с рыночной конъюнктурой, а также низким спросом у клиентов».

Вернуть на рынок вклады в евро могло бы разрешение устанавливать отрицательные ставки по ним, о такой возможности ранее сообщал ЦБ (см. “Ъ” от 25 сентября). Однако затем регулятор разъяснил рынку, что речь шла исключительно об отрицательных ставках по депозитам юридических лиц.

Ряд крупных банков продолжают предлагать вклады в европейской валюте, но с символической доходностью. Как сообщили в Совкомбанке и МКБ, ставка составляет 0,01%. В Россельхозбанке, Газпромбанке (ГПБ), Промсвязьбанке (ПСБ) не ответили “Ъ”. Но в колл-центре РСХБ сообщили, что вклады в евро можно оформить по ставке 0,01–0,3% в зависимости от срока, у ГПБ — 0,01–0,2%, ПСБ — 0,01%.

Эксперты уверены, что скоро и эти банки откажутся от вкладов в евро.

«Депозиты в европейской валюте банкам стали невыгодны после непопулярных мер со стороны Банка России, который повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте до 8%, а также из-за ситуации на внешних рынках — с 2014 года ставки ЕЦБ отрицательные»,— указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Банки не могут снижать ставку по банковским вкладам или вводить комиссию по ним, что ведет к ухудшению условий вклада.

По словам юриста, банки сохраняют накопительные и текущие счета, так как по ним можно менять условия хранения средств (согласно закону «О банках и банковской деятельности»). «По банковскому счету могут взиматься комиссии,— отмечает и исполнительный директор юридического бюро “Падва и Эпштейн” Антон Бабенко.— Как следует из статьи 851 ГК РФ, в случаях, предусмотренных договором, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете». Если говорить о банках, которые пошли по пути сохранения валютных вкладов в евро, добавляет Дмитрий Горбунов, «то у них ситуация не лучше и не хуже — это часть их клиентской политики, но очевидно, что такие вклады для них продолжат оставаться скорее в нагрузку».

Ксения Дементьева