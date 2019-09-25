Ставки отпускают в минус

Банк России рассмотрит просьбу банков о создании возможности привлекать средства клиентов под отрицательную процентную ставку. Действующее законодательство не позволяет этого делать, но банки уже устанавливают отрицательную доходность по счетам в евро с помощью введения комиссий, превышающих процентную ставку.

ЦБ получил предложения от банков о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы привлекать средства клиентов под отрицательную процентную ставку, сообщила 24 сентября глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор уже изучает масштаб проблемы, связанной с невозможностью сделать валютный вклад или депозит с отрицательной ставкой.

Отрицательные процентные ставки используются в ЕС, Дании, Швеции, Швейцарии и Японии. Лишь за последний год, по оценке Bloomberg, мировой долг с отрицательной доходностью вырос с 6 трлн до 17 трлн руб.

ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» за август отмечал, что эта проблема затрагивает и российские банки, которые участвуют, например, в расчетах в евро за поставки товаров и услуг при внешней торговле. Поскольку устанавливать отрицательные ставки они не могут по закону, то привлечение средств по близкой к нулю ставке и размещение их в европейские активы с отрицательной ставкой ведет к убыткам.

Впрочем, ряд банков уже установили отрицательную доходность по средствам, размещенным в евро. Так, банк «Авангард» в июле перестал принимать вклады в евро, а текущие депозиты по окончании их срока будет переводить на текущие счета клиентов, за ведение которых будет взимать вплоть до 3,2% годовых (см. “Ъ” от 9 июля). Ситибанк взимает «компенсацию стоимости размещения денежных средств клиента в евро» в размере 0,4%, если тот держит в среднем на текущем или сберегательном счете более €100 тыс. В начале сентября Джей энд Ти банк сообщил о намерении ввести с ноября ежемесячную комиссию 0,02% за ведение текущих и карточных счетов физлиц и расчетных счетов индивидуальных предпринимателей (при сумме свыше €10 тыс.).

В Альфа-банке поддерживают создание возможности открывать вклады под отрицательную ставку, потому что это «отражает реалии рынка», говорит руководитель казначейства банка Артем Павлов. По его словам, банк этой возможностью воспользуется в случае ее появления. В Ситибанке и Росбанке отметили, что ощущают давление и несут расходы из-за отрицательной ставки ЕЦБ (с 18 сентября она снизилась с –0,4% до –0,5%).

«Принятие мер по сокращению портфеля пассивов в евро неизбежно, естественно, при условии предложения альтернативного решения для размещения накоплений, особенно для клиентов с большими суммами в евро»,— заявили в Росбанке.





В Райффайзенбанке отметили, что следят за тенденциями на рынке и будут «продолжать корректировать ставки в соответствии с рыночной ситуацией и интересами клиентов». В неофициальных беседах банкиры выразили уверенность, что если ЦБ поддержит идею легализации отрицательных ставок привлечения валютных средств, то рынок их введет.

Отрицательные процентные ставки могут быть интересны отдельным банкам в том случае, если у них в моменте присутствуют значительные пассивы в евро, которые невозможно разместить в России под положительную ставку, отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Если крупные банки продолжат закрывать депозиты в евро или вводить комиссии за ведение валютных счетов, то их примеру все более активно могут начать следовать и средние по размеру игроки, предупреждает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Однако, уверен он, что интерес как для розничных, так и для корпоративных клиентов к таким продуктам «будет весьма ограниченным».

Виталий Солдатских, Ксения Дементьева