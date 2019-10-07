На депозитах разместилось снижение

Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам в третьей декаде сентября оказалась самой низкой в этом году и за последние 12 месяцев — 6,62% годовых. При этом банкиры считают, что снижение продолжится, а значит, в ближайшее время можно ждать абсолютного минимума доходности вкладов и перетока средств в валюту и инвестиционные продукты.

Банк России 4 октября опубликовал «Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций». В третьей декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях оказалась на самом низком уровне за последние 12 месяцев — 6,62% годовых. Ниже ставка последний раз была зафиксирована в первой декаде сентября 2018 года — 6,31%, притом что рекорд за всю историю наблюдений приходится на первую декаду июня 2018 года и представляется сегодня вполне достижимым — 6,05%.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков является индикатором для всего рынка, ЦБ не рекомендует банкам превышать ее более чем на 2 процентных пункта.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский считает, что тенденция снижения ставок по вкладам с высокой вероятностью продолжится до конца текущего года. «При этом традиционные новогодние акции на рынке вкладов, скорее всего, вызовут небольшой локальный рост доходности, однако не изменят тренда»,— предполагает господин Путиловский. По мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, снижение ставок будет продолжаться по мере снижения ключевой ставки Банка России. При этом главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что инфляция по итогам 2019 года будет находиться на уровне 3,4–3,7%. «По нашим оценкам, текущая инфляционная конъюнктура формирует возможности для снижения ключевой ставки ЦБ еще как минимум один раз до конца этого года,— поясняет он.— Уже на октябрьском заседании регулятор может воспользоваться такой возможностью с достаточно высокой вероятностью. Ожидаем, что в конце года ключевая ставка будет на уровне 6,5–6,75%».

В ВТБ “Ъ” сообщили, что до конца года не ожидают резких колебаний по ставкам на депозиты. Но там «следят за движением ключевой ставки ЦБ и принимают решение об изменениях ставок в линейке вкладов, ориентируясь на нее».

Снижение ставок в рублях и рост волатильности валютного рынка, по словам Максима Петроневича, уже привело к изменению сберегательной активности населения. «За последние 12 месяцев прирост депозитов населения в валюте составил 9,5%, а в рублях — 7,8%»,— указывает он. В ВТБ отмечают, что происходит частичный переток средств с менее доходных инструментов (депозитов и текущих счетов) в более доходные — инвестиционные продукты. «По сравнению с рынком срочных вкладов инвестиционные продукты развиваются опережающими темпами. По нашим оценкам, в следующем году этот рынок вырастет на 30% — это около 1,5 трлн руб. новых средств, а рынок сберегательных продуктов только на 7% — это 2 трлн руб. Таким образом, объем их прироста уже становится сопоставимым»,— подчеркивают в ВТБ.

Дополнительное давление на размер ставок по вкладам, по словам Максима Петроневича, оказывает «избыток ликвидности и огромный приток более дешевых средств бюджета в банки (рост 71% год к году)». Это позволяет банкам «временно пожертвовать темпами роста средств населения», указывает он. А значит, новый рекордно низкий уровень максимальной ставки по вкладам мы можем увидеть уже в конце этого года или в начале следующего. До него осталось меньше 0,6 процентного пункта, на эту величину средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков снизилась всего за три последних месяца — с третьей декады июня.

Максим Буйлов