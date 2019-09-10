Валюта никому не нужна

ЦБ обратил внимание, что рублевые вкладчики стали активно перекладывать деньги в длинные депозиты, тем самым признавая, что в ближайшее время лучших ставок ждать не приходится. При этом валютные вкладчики и вовсе впервые за долгое время начали забирать средства с депозитов. Регулятор считает, что это стало следствием незаинтересованности банков в валюте и возможности привлекать дешевые рубли не у физических лиц.

Во вторник Банк России опубликовал комментарии о ликвидности банковского сектора, где, в частности, отметил ряд новых трендов на рынке депозитов физических лиц. Так, по наблюдениям ЦБ, вкладчики сохраняли интерес к валютным депозитам, однако в июле наметились первые признаки его ослабления. «Месячный прирост таких депозитов был заметно ниже, чем в июне и в среднем за предыдущие 12 месяцев. В результате впервые с октября 2018 года годовой темп прироста вкладов населения в валюте замедлился и на конец июля составил 9,5%»,— говорится в документе.

При этом, по предварительным данным, в августе наблюдался отток средств с валютных депозитов. «Динамика валютных вкладов обычно в большей степени определяется изменениями курса рубля и сезонными факторами (летом россияне чаще тратят валютные сбережения в отпуске), но этим летом к этим факторам добавилось снижение доходности валютных вкладов, вплоть до введения нулевых ставок по депозитам в евро»,— говорит директор по методологии НКР Станислав Волков.

Это стало следствием того, что в июле продолжилось «опережающее снижение валютных депозитных ставок». «По предварительным данным, по долгосрочным депозитам в долларах США снижение составило 0,3 п. п. относительно уровня июня (за апрель—июль — 0,8 п. п. против 0,4 п. п. по рублевым депозитам)»,— отметили в Банке России. Такое поведение банков объясняется снижением «заинтересованности банков в активном наращивании валютного фондирования». «Негативная динамика валютных вкладов обусловлена отсутствием у банков потребности в валютной ликвидности»,— отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее словам, в июле—августе банки активно понижали ставки по валютным вкладам, поскольку ставки размещения снижаются. Так, в июле ФРС понизил ставку на 0,25 п.п., в сентябре ожидается снижение ставки ЕЦБ.

Если говорить о рублевых вкладах, то тут «активизировался процесс замещения краткосрочных депозитов долгосрочными: годовой прирост вкладов на сроки свыше одного года по итогам июля ускорился с 13,6% до 14,9%, тогда как на сроки до одного года, напротив, замедлился с 2,6% до 1,8%».

По мнению регулятора, повышенный интерес к долгосрочным вкладам «может отражать стремление населения зафиксировать доходность по своим сбережениям на более продолжительный срок в условиях продолжающегося снижения ставок по депозитам».

«По мере снижения средних процентных ставок падает и эффект капитализации процентов и растет склонность населения к фиксации текущих ставок на длительный срок, что делает долгосрочные вклады более популярными»,— считает Станислав Волков.

При этом велика вероятность, что ставки и дальше продолжат свое снижение. ЦБ отмечает, что, с одной стороны, проценты по вкладам «следуют за динамикой доходностей ОФЗ», на которую влияет снижение ключевой ставки. А с другой стороны, происходит замедление «инфляции, которое расширяет возможности банков снижать стоимость привлекаемого фондирования».

Максим Буйлов