Обвиняемых в хищении в банке «Восточный» оставили без прогулок

Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство Следственного комитета России (СКР), продлил срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Capital Partners Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю, обвиняемым в хищении средств банка «Восточный». Адвокаты просили отпустить подзащитных под залог 5 млн руб. либо применить меру пресечения в виде запрета определенных действий. Но суд не разрешил обвиняемым даже прогулки на свежем воздухе и общение с семьями.

Находящихся под домашним арестом Майкла Калви и Филиппа Дельпаля доставили в суд минут за двадцать до начала процесса. Первый скромно встал в хвост очереди из журналистов, пытавшихся попасть в зал заседания, а господин Дельпаль несколько минут беседовал о чем-то с судебным приставом. В конце концов следователь СКР Людмила Самойленко попросила обвиняемых и их адвокатов поторопиться.

В своем ходатайстве госпожа Самойленко требовала продлить господам Дельпалю и Калви срок домашнего ареста до 13 января 2020 года. Настаивая на этом, она напомнила о тяжести предъявленного им обвинения, сообщила о необходимости проведения экспертиз и изучения материалов на электронных носителях, а также привела стандартные в таких случаях доводы: оказавшись на свободе, обвиняемые, по мнению СКР, могут скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить занятие преступной деятельностью.

Фабула дела, напомним, заключается в том, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль в феврале 2017 года убедили миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова согласиться на погашение Первым коллекторским бюро (держателем акций которого был Baring Vostok) кредита в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный», внеся в качестве отступного 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Но позже эксперты, привлеченные господином Юсуповым, оценили их в 600 тыс. руб., что и стало основанием для обвинения инвесторов в мошенничестве.

В суде Майкл Калви изложил свою версию этих сделок. Инвестор заявил, что инициатором схемы погашения кредита был сам Шерзод Юсупов. «Юсупов пришел в Baring Vostok с новой идеей: провести слияние двух банков — "Юниаструм" и "Восточный" — и найти компании, которые можно использовать для погашения долга ПКБ через отступное,— рассказал основатель Baring.— Юсупов даже предлагал компанию для этих целей — Altius, которую, как он считал, можно оценить в 2,5 млрд руб. благодаря синергии с "Восточным"... Мы верили словам Юсупова и договорились менять структуру сделки, но при условии, что опцион можно будет выполнить, только если кредит ПКБ будет погашен к удовлетворению всех сторон». Но Altius участие в сделке так и не принял, отметил господин Калви, поэтому в сделке появились акции IFTG, причем сделку утверждал в том числе и господин Юсупов. Господин Калви уверен, что усилиями Шерзода Юсупова (потерпевший по делу) возникший между ними корпоративный спор, который, кстати, рассматривается сейчас в лондонском суде, перешел в уголовную плоскость. Оставаясь под домашним арестом, отметил обвиняемый, он «не сможет в январе 2020 года выступить в Лондоне». Майкл Калви просил либо отпустить его под залог 5 млн руб., либо наложить на него «запрет определенных действий» (ст. 105.1 УПК РФ). О том же просил и Филипп Дельпаль, который напомнил, что с формальной точки зрения он не имеет никакого отношения к предполагаемому мошенничеству, поскольку не голосовал за внесение акций IFTG в качестве отступного и бумаг по этой сделке не подписывал. При этом он напомнил, что назначенная следствием экспертиза оценила их стоимость не в 600 тыс. руб., а в 3,8 млрд руб., что исключает обман при осуществлении сделки.

Адвокаты господина Дельпаля Леван Джиоев, Варвара Кнутова и Дмитрий Харитонов, а также Тимофей Гриднев и Дмитрий Савочкин, защищающие господина Калви, требовали смягчить меры пресечения либо в случае отказа хотя бы разрешить фигурантам ежедневные прогулки и общение со своими семьями. На этом особенно настаивал господин Дельпаль, жена и старшая дочь которого присутствовали в зале. Но судья Наталья Дударь и ходатайство следствия удовлетворила, и прогулок не разрешила.

Кстати, на ближайшее время в Басманном суде назначено рассмотрение ходатайств СКР о продлении срока содержания в СИЗО остальных фигурантов этого дела — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Господин Кордичев, экс-предправления банка «Восточный»,— единственный, кто признал вину и дал показания на подельников. По некоторым данным, в последнее время у него появились проблемы и ему якобы даже назначена психиатрическая экспертиза. Впрочем, адвокаты этого не подтвердили.

Алексей Соковнин