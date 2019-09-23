Свидания заменили спортзалом

Как стало известно “Ъ”, фигурантов уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в КБ «Восточный» перевели в спецблок столичного СИЗО-4 «Медведь». Там в их распоряжении оказался недавно отреставрированный спортзал, которым они активно пользуются. При этом заключенным отказывают в свиданиях и даже следственных действиях.

«Майкла и Филиппа давно перевели под домашние аресты, а нас по-прежнему держат в СИЗО»,— сказал ответственному секретарю общественной наблюдательной комиссии Москвы и заместителю руководителя ассоциации защиты бизнеса Ивану Мельникову директор по инвестициям компании Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, отметив при этом, что следственные действия с ним и другими обвиняемыми по делу о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) давно не проводятся. Между тем партнер граждан США и Франции Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, освобожденных под домашние аресты, отмечает, что только от адвокатов узнает, что младший из его четверых детей начал говорить, но при этом не знает слово «папа». Он полагает, что мог бы находиться под домашним арестом.

По словам господина Зюзина, избрание домашних арестов ему и другим фигурантам расследования помогло бы решить многие проблемы, в том числе финансовые. «Супруга вынуждена находиться дома с детьми, а кто-то должен обеспечивать семью. В случае освобождения я вполне мог бы ее заменить»,— отметил предприниматель.

По его словам, экспертизы, назначенные Следственным комитетом России еще в апреле, давно завершены, и все они пришли к выводу об отсутствии в этом деле самого события преступления.

Как уже сообщал “Ъ”, оценочная судебная экспертиза 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), проведенная по заказу самого следствия Российским обществом оценщиков, пришла к выводу, что они стоят 3,8 млрд руб., а не 600 тыс. руб., как полагает потерпевший по уголовному делу акционер и член совета директоров ПАО «КБ "Восточный"» Шерзод Юсупов. Акции IFTG банк, напомним, получил за кредит в размере 2,5 млрд руб., не возвращенный НАО «Первое коллекторское агентство», подконтрольным Майклу Калви.

Другой фигурант этого дела — руководитель «Первого коллекторского агентства» Максим Владимиров, которого правозащитники застали в недавно отремонтированном спортзале спецблока «Медведя»,— пожаловался на работу тюремной почты. Как выяснилось, периодические издания, в том числе «Коммерсантъ», на которые подписан он и другие заключенные, в тюрьму приходят не каждый день, а один-два раза в полтора месяца. В связи с этим, по словам господина Владимирова, невозможно не только следить за событиями на воле, но и, например, изменениями в законодательстве, которые нужны для защиты.

Николай Сергеев