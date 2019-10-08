Топ-менеджеры обогащаются бонусами

Зарплаты топ-менеджеров незаслуженно завышены, считают почти 80% сотрудников американских компаний. Руководители предприятий, по их мнению, работают меньше остальных сотрудников, но получают при этом больше денег. Результаты своего исследования представила IT-компания Beqom. Что думают об этом российские топ-менеджеры? И сколько они зарабатывают? Выяснял Александр Рассохин.

Есть ли у гендиректора Disney Роберат Айгера объяснение, почему ему выплачивают бонус в $400 млн, пока его работники рассчитывают на талоны на питание? — таким вопросом в Twitter в прошлом году задался американский сенатор Берни Сандерс. Размер премий для топ-менеджеров критиковала и демократ Элизабет Уоррен. Если верить результатам опросов, с ними согласно большинство американцев. Сотрудники компаний, мол, работают больше, но получают меньше, и это несправедливо. Историк Райнер Цительман, в свою очередь, назвал такой подход «мышлением работников»: оценивать труд топ-менеджеров по количеству часов некорректно. С ним согласен и управляющий партнер по России компании Transearch International Станислав Алексеев: «У подавляющего большинства топ-менеджеров ненормированный рабочий день, вовлеченность их ненормированная сама по себе. Их производительность измеряется той эффективностью, которую они привносят своей деятельностью в компании. Я знаю очень мало топ-менеджеров, которые, уходя с работы, перестают работать. В любом случае их ответственность никуда не девается».

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Британская газета The Guardian подсчитала: в прошлом году средний руководитель ведущей американской компании заработал более $17 млн. И это почти в 300 раз больше, чем средняя зарплата его сотрудника. Насколько это справедливо? Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев настаивает, что таковы условия рынка: «И в Америке, и в России квалифицированных топ-менеджеров просто не хватает. И поэтому их зарплаты существенно отличаются от зарплат сотрудников, бывает, в десятки раз. Здесь дальше все время встает вопрос, справедливо это или несправедливо. Но в рыночных отношениях странно его задавать — это вопрос эффективности».

Помимо зарплат топ-менеджеры получают и премии. И зачастую именно бонусы — основная часть дохода, признается вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун: «Для топ-менеджера вообще идеальная пропорция, условно говоря: 20-30% — это базовая зарплата, все остальное — это премиальные. А бывает, что только 10% — базовая, а все остальное — премиальные. Во многих странах тоже такая система есть, когда бонусы целиком зависят, привязаны к EBITDA, к прибыли, к реализации проекта — вообще, самый правильный и самый идеальный вариант».

Зачастую бонусы зависят от стоимости акций компании. Правда, нередко такая схема работает против самих предприятий, признает управляющий партнер по России компании TRANSEARCH International Станислав Алексеев: «В большинстве случаев это провоцирует не долгосрочное развитие компании, а показать сиюминутные результаты и сделать какие-то вещи, которые приведут к сиюминутному повышению стоимости компании, при этом несмотря на то, что в будущем они грозят какими-то серьезными потерями. Это сплошь и рядом.

Если вы столкнетесь хотя бы с одной большой западной корпорацией, вы увидите, даже на коротком промежутке времени, что практически все действия, которые предпринимает топ-менеджмент, направлены на то, чтобы здесь и сейчас стоимость акций повысилась, а после нас — хоть потоп».

Сколько же в итоге получают топ-менеджеры российских компаний? Если верить Forbes, то самый большой доход в «Норникеле». В прошлом году компания выплатила 23 руководителям почти 7 млрд руб. В среднем это около 300 млн на человека. Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» выделили на выплаты топ-менеджерам по четыре с лишним миллиарда. Если разделить эти суммы на все руководство, то получится примерно по 250 млн каждому.

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Некоторые из топ-менеджеров в России одновременно и крупные акционеры. К примеру, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин только за счет дивидендов в прошлом году получил более 70 млрд руб.