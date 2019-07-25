Россияне компенсируют размер зарплат микрозаймами

Три четверти россиян не могут дотянуть до зарплаты, так как им не хватает денег. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». По их данным, 40% опрошенных не хватает 10 тыс. руб., чтобы закрыть разрыв в семейном бюджете.

В июне прошлого года заемщики просили выдать им в среднем 7,5 тыс., рассказала PR-менеджер компании «Займер» Юлия Храмова: «Это выглядит правдоподобно, поскольку средняя сумма, которую просят выдать заемщики сервиса “Робот Займер”, на данный момент составляет 9,4 тыс. руб. Это примерно на 25% больше, чем просили выдать в июне прошлого года. Возможно, сказалось влияние снижения стоимости микрозаймов, поскольку в текущем году процентную ставку и сумму переплаты ограничили законодательно. Кроме того, сказалось повышение НДС с начала года, а также рост некоторых тарифов, например, в ЖКХ».

При этом все больше россиян берут кредиты наличными, выяснили в Объединенном кредитном бюро. Число таких заемов увеличилось за январь-май на четверть. Чем это объяснить? Директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец считает, что все дело в падении реальных доходов: «Главная проблема нашей страны заключается в том, что стандарты качества жизни россиян растут быстрее, чем доходы.

Это вызывает социальный разрыв и напряженность настроений: люди понимают, что с тем темпом развития экономики, который есть, они никогда не достигнут целевого стандарта качества жизни.

Сложно сказать, сколько денег нужно россиянам — желаемый уровень потребления всегда выше, чем зарплата, И средний разрыв между желаемым и реальным уровнем дохода больше, чем 10 тыс., которые насчитали микрофинансовые организации. Еще одна проблема — это кредитные платежи, вычитаемые из реальных доходов».

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По данным сервиса «Робот Займер», около четверти россиян не нуждается в деньгах в период между зарплатами. А у 5% опрошенных и вовсе остаются деньги для накоплений.

Иван Корякин