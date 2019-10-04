Александр Хрусталев, гендиректор компании «НДВ-Групп»: «У меня запросы чуть-чуть больше чем 212 тыс. руб. Такая сумма — это, конечно, хорошо, но, наверное, для среднестатистического человека. Если человек занимается бизнесом, например, у него ИП какое-нибудь, то, я думаю, ему достаточно будет 0,5-1 млн руб. Но если уровня меня, то, не знаю, 15-20 млн, наверное».

Вадим Дымов, бизнесмен: «Мне нужно не много и не мало. Я не знаю, я не считал. Я очень много делаю разных проектов, я свою жизнь отождествляю со своей работой. У меня работают несколько тысяч человек, и поэтому я с ними нахожусь в какой-то разделенности и не думаю в категории своего кармана. Запросы, поверьте, у меня скромные. Личный водитель особо не нужен — только для хозяйства. Кроме того, у меня есть еще какие-то общественные проекты, на них тоже нужны деньги».

Максим Валецкий, владелец компании LeFutur и Mr.Doors: «Я бы поставил вопрос так: сколько мне нужно, чтобы не думать о деньгах? Примерно в 10 раз больше. Есть просто расходы, к которым ты приучил себя и своих родных, — путешествия, образование, медицина, страховка, мобильные телефоны, связь и так далее — это никак не делает меня счастливым. Счастье можно получить и на $200. Счастье — когда идешь по горам пешком с друзьями, и хорошая погода. Для этого вообще много денег не надо».