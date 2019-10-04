Для счастливой жизни москвичу необходимо 212 тыс. руб. в месяц, свидетельствует данные опроса портала Superjob. При этом у жителей столицы самые большие запросы. В среднем россияне хотели бы зарабатывать около 160 тыс. руб. в месяц. По сравнению с прошлым годом данные практически не изменились. Самый высокий заработок хотят иметь люди в возрасте от 35 до 44 лет.
“Ъ FM” опросил предпринимателей и выяснил, сколько денег для счастья нужно им.
Александр Хрусталев, гендиректор компании «НДВ-Групп»: «У меня запросы чуть-чуть больше чем 212 тыс. руб. Такая сумма — это, конечно, хорошо, но, наверное, для среднестатистического человека. Если человек занимается бизнесом, например, у него ИП какое-нибудь, то, я думаю, ему достаточно будет 0,5-1 млн руб. Но если уровня меня, то, не знаю, 15-20 млн, наверное».
Вадим Дымов, бизнесмен: «Мне нужно не много и не мало. Я не знаю, я не считал. Я очень много делаю разных проектов, я свою жизнь отождествляю со своей работой. У меня работают несколько тысяч человек, и поэтому я с ними нахожусь в какой-то разделенности и не думаю в категории своего кармана. Запросы, поверьте, у меня скромные. Личный водитель особо не нужен — только для хозяйства. Кроме того, у меня есть еще какие-то общественные проекты, на них тоже нужны деньги».
Максим Валецкий, владелец компании LeFutur и Mr.Doors: «Я бы поставил вопрос так: сколько мне нужно, чтобы не думать о деньгах? Примерно в 10 раз больше. Есть просто расходы, к которым ты приучил себя и своих родных, — путешествия, образование, медицина, страховка, мобильные телефоны, связь и так далее — это никак не делает меня счастливым. Счастье можно получить и на $200. Счастье — когда идешь по горам пешком с друзьями, и хорошая погода. Для этого вообще много денег не надо».
На днях основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в мире не должно быть миллиардеров. По его мнению, «никто не заслуживает столько денег». При этом Цукерберг входит в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $62 млрд. Он не раз подчеркивал, что активно вкладывает личные средства в благотворительность.
Благосостояние среднего класса в России падает пять лет подряд. Эксперты Высшей школы экономики выяснили, что сегодня под критерии среднего класса в стране попадают всего 7% населения. Если их расширить, то к нему относится 38%. Но выбыть из среднего класса очень легко, утверждают исследователи. Достаточно завести ребенка или выйти на пенсию. На такие доклады обращают внимание в Кремле, и там признают, что проблемы есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.
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