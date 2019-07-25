Топ-менеджерам урежут бонусные выплаты

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подвел итоги работы парламента и раскрыл некоторые планы на осеннюю сессию. В частности, нижняя палата готовится обсудить ограничение на внушительные разовые выплаты руководителям крупных компаний с госучастием. Нужна ли такая мера? И для чего? Об этом — Иван Якунин.

«Должны быть все-таки определенные рамки»,— сказал вице-спикер Сергей Неверов. Народ задает вопросы, зреет недовольство. Нужно восстановить справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики. Со слов Неверова, инициатива, если и будет принята, затронет только госкомпании. А банкир из списка Forbes Александр Лебедев в беседе с “Ъ FM” предложил подключить к этому ограничению и частные корпорации: «Во-первых, нужно увязывать реальные бонусы с финансовыми показателями, с KPI, чего часто не бывает.

Вот, например, "Открытие", на санацию которого ушел почти триллион рублей. Там все менеджеры при том, что они довели до банкротства, получили огромные бонусы.

Во-вторых, конечно, неправильно, что в стране, где медианные доходы 30-40 тыс. в месяц, такая ситуация. Должна быть какая-то логика и социальная как бы справедливость во всем этом деле».

В качестве примера депутат привел «Почту России». Там руководство, по его словам, получает многомиллионные бонусы по итогам года, а рядовые почтальоны вынуждены довольствоваться очень скромными выплатами. История с гендиректором компании Дмитрием Страшновым действительно была громкой: в 2016 году он выписал себе премию почти 100 млн руб. Ушел в отставку, было заведено уголовное дело. Но для него оно ничем не закончилось.

Даже если снизить бонусы, проблему это не решит, говорит глава лондонского офиса компании Magnum Hunt Executive Search Мария Янковская, которая занимается подбором руководящего персонала: «Международный опыт подсказывает, что такого рода ограничения на бонусные составляющие приводят только к росту зарплат. Суммарный доход топ-менеджмента редко меняется. Мне кажется, наоборот, привязка мотивационной схемы больше к бонусу, чем к ежемесячной зарплате, позволяет регулировать производительность труда.

Что касается размеров таких выплат, надо учитывать не только абсолютные цифры, но и квалификацию конкретного сотрудника.

Влияние обычного почтальона на эффективность работы всей компании крайне незначительно, а если руководитель допускает какие-то ошибки, это обычно стоит компании очень дорого».

Пока никаких оценок по необходимому ограничению бонусов нет — правильного соотношения зарплат между руководством и почтальонами Неверов не назвал. Возможно, такие данные никогда и не будут опубликованы. Потому что на «Прямой линии» месяц назад президент Владимир Путин, комментируя зарплаты чиновников и руководителей госкомпаний, призывал не рубить с плеча.

Владимир Путин, президент России: «Если обратиться к руководителям наших крупных государственных компаний, здесь есть своя особенность. Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю, я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, на уровень их дохода. Но дело в том, что у них в компаниях, и это тоже объективная необходимость, много работает в том числе и иностранных специалистов. И уровень доходов этих специалистов считается от первых лиц. Понимаете, если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров».

Впрочем, Владимир Путин оговорился, что соотношение нужно урегулировать, но для этого нужно повышать зарплаты рядовых сотрудников, а не ограничивать выплаты топам. В схожем направлении мыслит и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. В четверг она, общаясь с журналистами, призвала не дискриминировать богатых людей. Вопрос, правда, был о другом, но генеральная линия примерно ясна.

В мае Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров. Лидером по выплатам управленцам стал «Норникель». Он потратил на вознаграждения почти 7 млрд руб. Также в пятерку лидеров попали Сбербанк, «Газпром», «Роснефть» и ВТБ.