Допрошенная ФБР депутат Юмашева вернулась в Москву

Член комитета Госдумы по международным делам Инга Юмашева вернулась из США в Россию. Напомним, на прошлой неделе ее в аэропорту Нью-Йорка допрашивал сотрудник ФБР. Перед вылетом в Москву госпожа Юмашева рассказала, что ее спрашивали, зачем и на какую конференцию она приехала, что планирует делать в США и о чем намерена рассказывать. Также, по словам депутата, ей задавали «неприемлемые вопросы», в том числе не желает ли она «побеседовать еще раз в более комфортной обстановке».

«Мне, с одной стороны, даже показалось, что, может быть, они пытаются сделать все, чтобы я не успела на следующий рейс в Сан-Франциско, потому что время уже поджимало, я прилетела в 17:30, и пока прошла там первые процедуры, пока дошла до стойки, где нужно было предъявить паспорт, то плюс к этому около часа шло это специфическое общение»,— рассказала госпожа Юмашева в эфире телеканала «Россия 24». Она подчеркнула, что при ней были дипломатический паспорт, а также депутатские удостоверение и значок.

«Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться, к сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее и нам сегодня очень важно продолжать наши действия по выстраиванию конструктивного взаимодействия с США, тем более что здравомыслящих людей там очень много»,— добавила госпожа Юмашева. По ее мнению, такое явление становится тенденцией в российско-американских отношениях. Невыдача виз российской делегации на Генассамблею ООН и сотрудникам МИДа на «Диалог Форт-Росс» в Калифорнии, а также допрос — «это звенья одной цепи», полагает депутат.

Напомним, госпожа Юмашева приехала в США 5 октября на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка ее допросил сотрудник ФБР, что вызвало негативную реакцию российских властей. МИД назвал действия США «очередной враждебной акцией» и выразил «решительный протест». Кремль также посчитал допрос неприемлемым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума не допустит повторения таких инцидентов.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».