Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Россия считает неприемлемым допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия») в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госпожу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка 5 октября, в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, пока неизвестно.

«Это весьма тревожная информация. Она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата. Все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты»,— сказал представитель Кремля.

Инга Юмашева приехала в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Посольство России в США направило ноту протеста из-за допроса депутата. Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, госпоже Юмашевой задавали «непонятные и неприемлемые вопросы». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент «циничной провокацией». Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься, насколько целесообразно ездить в США.

Подробнее о допросе Инги Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».