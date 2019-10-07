Володин: Госдума не допустит повторения инцидента с депутатом Юмашевой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовы предпринять определенные шаги из-за допроса сотрудником ФБР члена комитета по международным делам Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По его словам, Госдума не допустит повторения таких инцидентов.

«Не исключаю, мы рассмотрим этот вопрос на Совете Государственной думы. И если потребуется, будем делать определенные шаги, чтобы не допустить подобного в будущем»,— сказал господин Володин (цитата по «РИА Новости»).

Спикер Госдумы также сообщил, что Инга Юмашева вернется в Россию из США во вторник, 8 октября, и обсудит этот инцидент с коллегами. Господин Володин отметил, что сейчас у депутатов больше нет желания ездить в командировки в США, даже если они связаны с выстраиванием отношений между двумя странами.

Инга Юмашева приехала в США 5 октября на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Посольство России в США направило ноту протеста из-за допроса депутата. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься, насколько целесообразно ездить в США.

Подробнее о допросе Инги Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».