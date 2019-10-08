Ущерб экономике Гонконга от протестов составил $356 млн за шесть дней

За последние шесть дней экономика Гонконга потеряла как минимум $356 млн из-за последствий массовых беспорядков, сообщает South China Morning Post. По словам экспертов, ущерб сфере розничной торговли, ресторанному, транспортному и гостиничному бизнесу может превышать $241 млн за три дня выходных.

Вандализм на станциях железнодорожных путей MTR привел к тому, что железнодорожная система города была закрыта в субботу впервые за свою 40-летнюю историю. Большинство торговых центров, супермаркетов и круглосуточных магазинов тоже было закрыто в течение дня. К утру воскресенья была открыта только половина станций сети, а в понедельник закрыли 54 из 94 станций. Потери MTR за выходные оцениваются в $63,4 млн.

Напомним, новая волна протестов в Гонконге произошла из-за того, что с октября власти запретили ношение масок во время акций протеста. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200. Глава Гонконга Кэрри Лам считает, что запрет станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения». На акцию протеста вышли десятки тысяч человек, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».